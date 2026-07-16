Матч состоялся в четверг, 16 июля. О том, пробилось ли Динамо во 2-й квалификационный раунд Лиги Европы, рассказывает 24 Канал.

Как сыграло Динамо

Поединок в Румынии стал продолжением номинально домашнего матча для Динамо, который неделю назад завершился нулевой ничьей.

Университатя (Румыния) – Динамо (Украина) – 0:0 (2:4 по пен.)

"Динамо" начало матч очень активно. Уже на пятой минуте подопечные Игоря Костюка могли открыть счет, когда на добивание во втором темпе атаки направлялся Богдан Редушко – первыми оказались защитники.

Молодой полузащитник Динамо на 17-й минуте все же забил, но его гол из-за небольшого офсайда отменил видеоассистент арбитра.

В целом за первую половину матча, находясь в легитимном положении, футболисты столичного клуба пробили по воротам соперника семь раз – безрезультатно.

Второй тайм начался в заметно более медленном темпе, который со временем украинские футболисты начали повышать. До конца основного времени матча это помогло "бело-синим" создать разве что неплохой эпизод с участием Редушка. Богдан пробил с лету выше ворот на 74-й минуте матча.

В дополнительное время команды выглядели уставшими, поэтому речь шла скорее о том, будет ли у нас серия пенальти.

Там все украинцы реализовали свои удары, а вот румыны промахнулись дважды – 4:2 Динамо.

Что дальше у команд

Далее "Динамо" сыграет против греческого ПАОКа в Лиге Европы.

Университатя продолжит свой путь в Лиге конференций. Там во втором квалификационном раунде румынский клуб встретится с норвежским Бранном.

Матчи состоятся 23 и 30 июля.