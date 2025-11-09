Криза Динамо продовжується: сенсаційний ЛНЗ переміг киян в чемпіонаті України

Київське Динамо відіграло матч 12-го туру чемпіонату України 2025/2026. Після поразки від Шахтаря тиждень тому кияни зустрілись із черкаським ЛНЗ.

Команда Олександра Шовковського розчаровує фанатів у цьому сезоні. В останніх семи іграх УПЛ Динамо здобуло лише одну перемогу, повідомляє 24 Канал.

Як зіграло Динамо проти ЛНЗ?

Тиждень тому "біло-сині" не змогли взяти очки в дербі із Шахтарем. Новий суперник Динамо був також був непростим, адже ЛНЗ йде серед лідерів УПЛ.

Цього сезону черкасці вже громили Шахтар (4:1), а до бою з Динамо підійшли із рівною кількістю очок. Шовковський же виставив найсильніший склад, але вже в середині першого тайму довелось вносити зміни.

Травми зазнав лідер команди Андрій Ярмоленко, замість якого на полі з'явився Едуардо Герреро. Втім гостроти від киян не було, тоді як ЛНЗ зміг вийти вперед наприкінці першого тайму.

Динамо – ЛНЗ 0:1

Гол: Пастух, 45+1.

Гості організували класну контратаку. Нещерет виручив Динамо після виходу Оба сам на сам, але на добиванні вдало зіграв Пастух, влучивши здаля по порожнім воротам.

У другому таймі Шовковський зробив три заміни, випустивши Дубінчака, Огундану, Шапаренка та Бленуце. Це дозволило Динамо активізувати гру на флангах, проте ЛНЗ вміло оборонявся та іноді навіть втікав у небезпечні контратаки.

Ба більше, гості навіть не поступались Динамо за кількістю небезпечних моментів. Киянам же не вистачило гостроти, щоб переломити хід гри та завадити сенсаційній перемозі ЛНЗ.

Динамо в сезоні 2025/2026