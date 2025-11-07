Матч у Тернополі відкриє програму нового туру української першості. 7 листопада дебютант УПЛ Епіцентр прийматиме "вдома" київську Оболонь, інформує 24 Канал.
Які матчі у розкладі 12-го туру УПЛ-2025/2026?
Також у п'ятницю, 7 листопада, зіграє інший дебютант УПЛ Кудрівка, яка зустрінеться із ковалівським Колос.
12-й тур подарує одразу декілька цікавих протистоянь. Мова йде про ігри Металіста 1925 проти Зорі, Карпат проти Кривбаса та Динамо, яке зустрінеться у Києві із ЛНЗ. Саме цей матч киян можна назвати центральним у цьому турі, адже на футбольному полі стадіону імені Валерія Лобановського зустрінуться друга та третя команди турнірної таблиці УПЛ.
Поточний лідер сезону української першості Шахтар проекзаменує у Львові іншого дебютанта УПЛ Полтаву. Відзначимо, що цей поєдинок закриє програму 12-го туру.
- 7 листопада, 15:30. Епіцентр – Оболонь
- 7 листопада, 18:00. Кудрівка – Колос
- 8 листопада, 13:00. Металіст 1925 – Зоря
- 8 листопада, 15:30. Верес – Рух
- 8 листопада, 18:00. Карпати – Кривбас
- 9 листопада, 13:00. Олександрія – Полісся
- 9 листопада, 15:30. Динамо – ЛНЗ
- 9 листопада, 18:00. Шахтар – Полтава
Турнірна таблиця УПЛ сезону-2025/2026
|МІСЦЕ
|КОМАНДА
|ІГРИ
|В
|Н
|П
|ГОЛИ
|ОЧКИ
|1.
|Шахтар
|11
|7
|3
|1
|17 – 8
|24
|2.
|Динамо
|11
|5
|5
|1
|28 – 15
|20
|3.
|ЛНЗ
|11
|6
|2
|3
|11 – 8
|20
|4.
|Полісся
|11
|6
|2
|3
|18 – 8
|20
|5.
|Кривбас
|11
|6
|2
|3
|20 – 18
|20
|6.
|Металіст 1925
|11
|4
|5
|2
|12 – 7
|17
|7.
|Колос
|11
|4
|4
|3
|11 – 10
|16
|8.
|Зоря
|11
|4
|4
|3
|13 – 11
|16
|9.
|Карпати
|11
|3
|6
|2
|16 – 15
|15
|10.
|Кудрівка
|11
|4
|2
|5
|14 – 19
|14
|11.
|Верес
|11
|3
|4
|4
|10 – 12
|13
|12.
|Оболонь
|11
|3
|4
|4
|9 – 14
|13
|13.
|Епіцентр
|11
|3
|0
|8
|14 – 20
|9
|14.
|Олександрія
|11
|2
|3
|6
|11 – 18
|9
|15.
|Рух
|11
|2
|1
|8
|7 – 19
|7
|16.
|Полтава
|11
|1
|3
|7
|10 – 23
|6
Як минув попередній 11-й тур УПЛ?
Центральною грою туру стало українське "Класичне", у якому Шахтар взяв реванш за поразку у Кубку України у Динамо. Команда Арди Турана переграла киян з рахунком 3:1.
Шахтар здобув свою 63-ю перемогу над Динамо у 194-х очних іграх в усіх турнірах. Натомість у киян залишилось у доробку незмінна цифра перемог – 83. Ще 48 українських "Класичних" закінчувались мировими (дані Transfermarkt).
Полісся і Металіст 1925 розписав нульову нічию.
Львівські Карпати, які були знекровлені кадрово, доволі несподівано мінімально переграли на виїзді ЛНЗ 1:0. Єдиний та переможний гол у матчі із трьома повітряними тривогами забив нападник "левів" Ігор Краснопір.