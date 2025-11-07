Матч в Тернополе откроет программу нового тура украинского первенства. 7 ноября дебютант УПЛ Эпицентр будет принимать "дома" киевскую Оболонь, информирует 24 Канал.
К теме УПЛ-2025/2026 по футболу: расписание, результаты матчей и турнирная таблица
Какие матчи в расписании 12-го тура УПЛ-2025/2026?
Также в пятницу, 7 ноября, сыграет другой дебютант УПЛ Кудривка, которая встретится с ковалевским Колос.
12-й тур подарит сразу несколько интересных противостояний. Речь идет об играх Металлиста 1925 против Зари, Карпат против Кривбасса и Динамо, которое встретится в Киеве с ЛНЗ. Именно этот матч киевлян можно назвать центральным в этом туре, ведь на футбольном поле стадиона имени Валерия Лобановского встретятся вторая и третья команды турнирной таблицы УПЛ.
Текущий лидер сезона украинского первенства Шахтер проэкзаменует во Львове другого дебютанта УПЛ Полтаву. Отметим, что этот поединок закроет программу 12-го тура.
- 7 ноября, 15:30. Эпицентр – Оболонь
- 7 ноября, 18:00. Кудривка – Колос
- 8 ноября, 13:00. Металлист 1925 – Заря
- 8 ноября, 15:30. Верес – Рух
- 8 ноября, 18:00. Карпаты – Кривбасс
- 9 ноября, 13:00. Александрия – Полесье
- 9 ноября, 15:30. Динамо – ЛНЗ
- 9 ноября, 18:00. Шахтер – Полтава
Турнирная таблица УПЛ сезона-2025/2026
|МЕСТО
|КОМАНДА
|ИГРЫ
|В
|Н
|П
|ГОЛЫ
|ОЧКИ
|1.
|Шахтёр
|11
|7
|3
|1
|17 – 8
|24
|2.
|Динамо
|11
|5
|5
|1
|28 – 15
|20
|3.
|ЛНЗ
|11
|6
|2
|3
|11 – 8
|20
|4.
|Полесье
|11
|6
|2
|3
|18 – 8
|20
|5.
|Кривбасс
|11
|6
|2
|3
|20 – 18
|20
|6.
|Металлист 1925
|11
|4
|5
|2
|12 – 7
|17
|7.
|Колосс
|11
|4
|4
|3
|11 – 10
|16
|8.
|Заря
|11
|4
|4
|3
|13 – 11
|16
|9.
|Карпаты
|11
|3
|6
|2
|16 – 15
|15
|10.
|Кудривка
|11
|4
|2
|5
|14 – 19
|14
|11.
|Верес
|11
|3
|4
|4
|10 – 12
|13
|12.
|Оболонь
|11
|3
|4
|4
|9 – 14
|13
|13.
|Эпицентр
|11
|3
|0
|8
|14 – 20
|9
|14.
|Александрия
|11
|2
|3
|6
|11 – 18
|9
|15.
|Рух
|11
|2
|1
|8
|7 – 19
|7
|16.
|Полтава
|11
|1
|3
|7
|10 – 23
|6
Как прошел предыдущий 11-й тур УПЛ?
Центральной игрой тура стало украинское "Классическое", в котором Шахтер взял реванш за поражение в Кубке Украины у Динамо. Команда Арды Турана переиграла киевлян со счетом 3:1.
Шахтер одержал свою 63-ю победу над Динамо в 194-х очных играх во всех турнирах. Зато у киевлян осталось в активе неизменная цифра побед – 83. Еще 48 украинских "Классических" заканчивались мировыми (данные Transfermarkt).
Полесье и Металлист 1925 расписали нулевую ничью.
Львовские Карпаты, которые были обескровлены кадрово, довольно неожиданно минимально переиграли на выезде ЛНЗ 1:0. Единственный и победный гол в матче с тремя воздушными тревогами забил нападающий "львов" Игорь Краснопир.