Динамо програло перший матч на тренувальному зборі, не реалізувавши два пенальті: відеоогляд гри

Чинний лідер УПЛ провів перший спаринг у межах навчально-тренувального збору в Туреччині. Підопічні Олександра Шовковського зустрічалися з німецьким Магдебургом.

Динамо – Магдебург 1:3

Голи: Буяльський, 87, – Гнака, 2, Атік, 12, Югоне, 84

Суперники провели поєдинок у Белеку. Наразі команди перебувають у зовсім різному фізичному стані й це неозброєним оком було видно на полі, пише 24 Канал.

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Важка гра для киян

Стартовий склад динамівців був наближеним до оптимального на відміну від німців, які грали резервом. Проте навіть запасні гравці колективу Крістіана Тітца виглядали набагато краще, адже їх тренувальний збір добігає свого кінця.

Магдебург забив два голи вже у стартові 12 хвилин зустрічі. Спочатку Гнака відзначився дальнім пострілом з-за меж штрафного майданчику, а згодом Атіка красивим ударом за комірець Нещерету подвоїв рахунок.

На 28-й хвилині Микола Шапаренко мав можливість скоротити різницю в рахунку, проте з 11-метрової позначки не зміг переграти воротаря. Він покотив дуже слабко м'яч у правий від себе кут і з цим ударом без проблем впорався голкіпер. У першому таймі рахунок більше не змінювався.

У другій половині зустрічі вже динамівці більше атакували. На 71-й хвилині вони отримали ще один шанс забити з пенальті. Цього разу до м'яча підійшов Віталій Буяльський – він непогано пробив у лівий кут, проте знову воротар німецького клубу був на висоті.

На 84-й хвилині Магдебург втретє забив. Після подачі кутового з лівого флангу габаритний Югоне відклеївся від суперників та переправив м'яч у сітку воріт, які вже захищав Валентин Моргун.

Наприкінці підопічні Шовковського все ж таки забили гол престижу. Віталій Буяльський прийняв м'яч у штрафному майданчику й парашутом його відправив у дальній кут воріт, установивши остаточний рахунок.

Дивіться відеоогляд матчу Динамо – Магдебург

Зазначимо, що всього на тренувальному зборі Динамо має провести чотири поєдинки. Наступна гра запланована на 12 січня проти румунського Стяуа.