У четвер, 28 серпня, київське Динамо вдруге зустрінеться із ізраїльським Маккабі Тель-Авів. Це буде матч-відповідь у рамках плей-оф Ліги Європи-2025/2026.

На жаль, у першому матчі кияни зазнали виїзної поразки з рахунком 1:3. Вже на 12-й хвилині Перец відкрив рахунок у поєдинку 0:1, пише 24 Канал.

Динамо – Маккабі: що відомо про перед матчем?

Ще до перерви команді Шовковського вдалось забити завдяки зусиллям Волошина – 1:1. Однак після 15-хвилинного відпочинку Маккабі Тель-Авів ще двічі відзначилось у володіннях Нещерета. Голи у ворота київського клубу забивали Перец, який оформив дубль, та Єгезкель.

Динамо зазнало першої поразки в очних протистояннях проти Маккабі. У своїй історії команди зустрічались на одному футбольному полі аж 5 разів: дві мирові (1:1, 3:3), дві перемоги Динамо (2:0 та 1:0), а тепер ще й одна звитяга Маккабі (1:3).

Зверніть увагу! Матч-відповідь плей-оф Ліги Європи Динамо – Маккабі розпочнеться 28 серпня о 21:00 (за Києвом). Поєдинок розсудить чорногорський арбітр Нікола Дабанович.

Відзначимо, що кияни поміж двома матчами із Маккабі не грало в УПЛ, адже на вихідних був зіграний етап 1/32 фіналу Кубка України. Динамо стартує у кубковому розіграші із 1/16 фіналу.

Динамо – фаворит матчу-відповіді проти Маккабі. Перемогу киян в основний час оцінюють у 2,14. А от звитяга гостей із Тель-Авів – 3,40. Мирова – 3,60.

Водночас у Favbet дають гірший коефіцієнт на прохід команди Шовковського – 5,60 проти 1,14 на Маккабі.

На те, що кияни проб'ють тотал більше 2-х голів – аж 3,25.

Обидві команди відзначаться голами: так – 1,74; ні – 2,07.

На перший гол у матчі від "біло-синіх" стоїть коефіцієнт 1,78. А от на те, що першими рахунок у зустрічі відкриють футболісти Маккабі – 2,33.

Чи буде нічия в одному із таймів? Так – 1,49; ні – 2,42.