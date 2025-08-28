У четвер, 28 серпня, київське Динамо провело матч-відповідь плей-оф Ліги Європи-2025/2026 проти ізраїльського Маккабі Тель-Авів. Підопічні Олександра Шовковського вилетіли до Ліги конференцій.

"Біло-сині" зіграли другий матч відбору проти ізраїльского клубу. Киян влаштовувала тільки перемога, щоб продовжити виступи у Лізі Європи 2025/2026, повідомляє 24 канал.

Передматчевий розклад

У першому матчі Динамо поступилось Маккабі Тель-Авів. Гра завершилась впевненою перемогою ізраїльского клубу з рахунком 3:1.

"Біло-сині" повинні були перемагати суперників з Ізраїлю з різницею у три м'ячі у номінально домашньому матчі відбору Ліги Європи 2025/2026. Інакше клуб зі столиці України очікує основний етап Ліга конференцій.

Динамо – Маккабі Тель-Авів 1:0

Голи: Герреро, 5

Динамо, якому потрібно виривати перемогу, активно розпочало матч проти Маккабі Тель-Авів. "Біло-сині" на старті протистояння забили швидкий гол зусиллями Едуардо Герреро.

Проте киянам треба було забивати щонайменше ще один гол, аби вирівняти рахунок у двоматчевому протистоянні. Підопічні Олександра Шовковського продовжували на гнітати, але забити так і не вдалось.

У другому таймі Маккабі додав у грі, але кияни продовжували створювати моменти. Зокрема, чудові нагоди, аби забити другий гол мав Нараз Волошин, проте оборона ізраїльського клубу діяла надійно.

На 73-й хвилині матчу Олександр Шовковський змінив Едуардо Герреро на Матвія Пономаренка. Головний тренер Динамо вирішив освіжити атакувальну ланку команди.

Однак Динамо не змогло забити ще один гол та програє за підсумками двох матчів – 2:3. "Біло-сині" продовжать свій шлях в основному етапі Ліги конференцій 2025/2026.