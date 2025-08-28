Іспанський клуб пропонує серйозні кошти за Владислава Ваната. Легенда київського Динамо Ігор Бєланов прокоментував ймовірний трансфер 23-річного форварда, пише 24 канал із посиланням на "Коментаторська".

Що Бєланов сказав про трансфер Ваната?

Володар "Золотого м'яча" розкритикував Владислава Ваната. Ігор Бєланов заявив, що не бачив нападника у серйозних матчів, пригадавши дві поразки Динамо у матчах проти кіпрського Пафоса.

Бєланов наголосив, що був шокований новиною про програш "біло-синіх". Також Ігор Іванович пригадав історію київського Динамо, коли він сам грав за столичний клуб.

Це кошмар. Не можна так опускати рівень Динамо. Вибачте мені, але ми пахали, це було нашим життям, ми прагнули проявити себе. Всі прекрасно знають, що Динамо – це історія наша. І ось вона так опустилася. Це неправильно,

– сказав Бєланов.

Нагадаємо, що Владислав Ванат у складі Динамо двічі поспіль ставав найкращим бомбардиром чемпіонату України. У поточній кампанії нападник "біло-синіх" зіграв у семи матчах – 3 голи, 2 результативні передачі.

