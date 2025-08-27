Півзахисника збірної України хоче підписати Бенфіка. "Орли" перейшли вже до конкретних дій і вступили в перемовини з керівництвом "гірників", повідомляє 24 Канал із посиланням на Maisfutebol.

Що відомо про переговори між клубами?

Сторони обговорили деталі потенційного трансферу. Наразі вони не можуть зійтися на сумі переходу, проте є доволі близькими.

Бенфіка зробила пропозицію у 25-27 мільйонів ​​євро, а український клуб вимагає щонайменше – 30. За інформацією португальського журналіста Луїса Егілара, "орли" готові піти на поступки та запропонували цікаву опцію.

Для укладання угоди вони можуть 20% прав на футболіста залишити донецькому Шахтарю. Боси Бенфіки сподіваються, що цей пункт дозволить швидше оформити перехід українського півзахисника.

Зазначається, що Георгій Судаков тривалий час був у шорт-листі лісабонського клубу. Тепер він став пріоритетною ціллю для посилення півзахисту після невдалих спроб підписати Тьяго Альмаду, Жоау Фелікса та Мохамеда Амура.

До слова. В нинішньому сезоні Судаков провів дев'ять матчів у складі "гірників". У них він відзначився двома асистами.

Сам півзахисник зацікавлений у переході, про що вже проінформував Шахтар. Проте все буде залежати від домовленостей між клубами.

Нагадаємо, що у Бенфіці вже грає партнер Георгія Судакова по збірній України Анатолій Трубін. Він досі не пропустив жодного гола в кампанії-2025/2026, завдяки чому допоміг "орлам" встановити історичний рекорд клубу.