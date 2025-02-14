Міг піти шляхом Циганкова: Динамо відмовилось продавати свого таланта в чемпіонат Іспанії

Київський клуб був близьким до того, щоб майже безкоштовно лідера молодіжної збірної України. Втім Динамо вдалось таки продовжити із ним контракт.

Київське Динамо взимку не здійснило жодного трансферу. При цьому кияни зайнялись продовження угод із чинними гравцями.

До теми Динамо продовжило контракт із лідером молодіжної збірної України

Відмовили іспанцям

Контракти були пролонговані із Олександром Тимчиком, Владиславом Дубінчаком, Назаром Волошиним та Костянтином Вівчаренком. Останній поставив підпис під угодою до 2028 року.

Як стало відомо 24 Каналу з посиланням на ТаТоТаке, взимку Костянтином цікавились клуби топ-ліг. Через швидке завершення попереднього контракту українця хотіли задешево підписати.

Серед зацікавлених були клуби з Іспанії. Втім Динамо вдалось вмовити Вівчаренка залишитись у київській команді. Портал Transfermarkt оцінює лівого захисника в 1,8 мільйона євро.

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Футболіст є уродженцем Одеси, але з 17 років перебуває в структурі Динамо. За дорослу команду Костянтин дебютував влітку 2022-го. За цей час Вівчаренко провів 65 матчів за Динамо.

В них він відзначився трьома голами та п'ятьма асистами. Крім того, оборонець є гравцем основи молодіжної збірної України. На його рахунку 27 матчів та два голи за команду U-21.