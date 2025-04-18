Динамо – Оболонь 3:0

Голи: Ярмоленко, 39, Ванат, 55 (з пенальті), Буяльський, 67

Динамо та Оболонь вирішують протилежні завдання у першості України. "Біло-сині" очолюють чемпіонську гонку, а "пивовари" борються за виживання в елітному дивізіоні, пише 24 Канал.

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Динамо несеться до чемпіонства

Якщо користуватися боксерською термінологією, то обидві команди знаходяться у різних вагових категоріях. Клас підопічних Олександра Шовковського дався взнаки на 39-й хвилині. Ветеран "біло-синіх" Андрій Ярмоленко забив красень-гол, зрівнявшись в історичному реєстрі бомбардирів Динамо з Сергієм Ребровим. Тепер в обох футболістів по 113 голів у чемпіонаті.

"Динамівці" збільшили перевагу на 55-й хвилині. Владислав Ванат реалізував пенальті, який сам і заробив. До речі, це 15-й гол форварда у нинішньому сезоні.

Переможну крапку на 67-й хвилині поставив Віталій Буяльський, який нещодавно продовжив контракт з Динамо. Капітан "біло-синіх" красивим ударом втретє змусив капітулювати 18-річного голкіпера Оболоні Дениса Марченка.

Фінальний свисток зафіксував перемогу підопічних Шовковського з рахунком 3:0.

Відеоогляд матчу Динамо – Оболонь