Київське Динамо не найкращим чином розпочало сезон-2025/2026 на євроарені. Кияни вилетіли з Ліги чемпіонів і наразі перебувають за крок від провалу в Лізі Європи.

Через це почало з'являтися чимало розмов про зміни на тренерському містку "біло-синіх". Наразі в Динамо посада головного тренера залишається незмінною, проте штаб підсилився новим спеціалістом, повідомляє 24 Канал із посиланням на офіційний сайт "біло-синіх".

Що відомо про нового тренера Динамо?

До нього долучився 45-річний Мацей Кендзьорек. Він уже розпочав роботу з "біло-синіми" та допомагає команді готуватися до наступного матчу з Маккабі Тель-Авів.

Польський фахівець обійматиме посаду тренера-аналітика та спеціаліста зі стандартних положень. Останнім місцем його роботи був Радом’як, де Кендзьорек працював головним тренером до травня 2024 року.

До цього Мацей був асистентом у Леху, Ракуві й Арці. Також допомагав готувати молодіжну збірну Польщі до Євро-2019.

До слова. Окрім тренерської діяльності, Кендзьорек виступав футбольним експертом на ютуб-каналі Meczyki, де аналізував матчі Екстракляси та виступи польських команд у єврокубках. Для нього робота в Динамо є першим закордонним досвідом у кар’єрі.

Нагадаємо, що раніше "біло-синіх" залишили двоє ексфутболістів Динамо, які працювали у структурі клубу – Артем Кравець і Євген Хачеріді. Колишній форвард киян уже прокоментував своє звільнення, де пояснив, чому сторони припинили співпрацю.