Киевское Динамо не лучшим образом начало сезон-2025/2026 на евроарене. Киевляне вылетели из Лиги чемпионов и сейчас находятся в шаге от провала в Лиге Европы.

Из-за этого начало появляться немало разговоров об изменениях на тренерском мостике "бело-синих". Сейчас в Динамо должность главного тренера остается неизменной, однако штаб усилился новым специалистом, сообщает 24 Канал со ссылкой на официальный сайт "бело-синих".

Что известно о новом тренере Динамо?

К нему присоединился 45-летний Мацей Кендзерек. Он уже начал работу с "бело-синими" и помогает команде готовиться к следующему матчу с Маккаби Тель-Авив.

Польский специалист будет занимать должность тренера-аналитика и специалиста по стандартным положениям. Последним местом его работы был Радомьяк, где Кендзерек работал главным тренером до мая 2024 года.

До этого Мацей был ассистентом в Лехе, Ракуве и Арке. Также помогал готовить молодежную сборную Польши к Евро-2019.

К слову. Кроме тренерской деятельности, Кендзерек выступал футбольным экспертом на ютуб-канале Meczyki, где анализировал матчи Екстраклясы и выступления польских команд в еврокубках. Для него работа в Динамо является первым зарубежным опытом в карьере.

Напомним, что ранее "бело-синих" покинули двое экс-футболистов Динамо, которые работали в структуре клуба – Артем Кравец и Евгений Хачериди. Бывший форвард киевлян уже прокомментировал свое увольнение, где объяснил, почему стороны прекратили сотрудничество.