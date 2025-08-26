Он в первом туре Серии А вышел только на замену и ходят слухи, что Джан Пьеро Гасперини не рассчитывает на уроженца Черкасс. Им сейчас интересуются несколько клубов и форвард определился, где хочет продолжить карьеру, сообщает 24 Канал со ссылкой на Sport&Vai.

Где будет играть Довбик в сезоне-2025/2026?

Главными претендентами на нападающего сборной Украины считались Милан и Вильярреал. Артем Довбик в конце концов сделал свой выбор в пользу испанского клуба.

Он отказал "россонери", ведь хочет вернуться в Ла Лигу. Сейчас стороны ведут переговоры по аренде украинского футболиста.

Отмечается, что Рома готова отпустить 28-летнего футболиста, но только после того, когда найдет ему замену. Если соглашение будет подписано, то Вильярреал будет платить полную зарплату игроку, который уже согласился на предложение "желтой субмарины".

К слову. В Испании Артем Довбик один сезон играл в составе Жироны. В кампании-2023/2024 он стал лучшим бомбардиром Ла Лиги, забив 24 гола в 36 матчах.

Напомним, что накануне бывший нападающий сборной Италии Франческо Грациани высказался о перспективах Артема Довбика в Роме. Он оставил неприятный отзыв об украинце.