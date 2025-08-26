В первом туре Серии А он вышел лишь на последние 15 минут поединка против Болоньи. Эту игру прокомментировал бывший нападающий "волков" Франческо Грациани, в частности, высказавшись о будущем украинского футболиста, сообщает 24 Канал со ссылкой на Retesport.

Что сказал Грациани о Довбике?

Итальянский специалист расхвалил нового форварда римлян Эвана Фергюсона. При этом он считает, что стоит как можно скорее продать уроженца Черкасс, которым интересуется Вильярреал.

"Рома в первые 25 минут выглядела как маленькая Аталанта. Эван Фергюсон поначалу казался Ван Бастеном – он был всюду. Он мне понравился. Команда провела великолепный первый тайм, во втором тоже имела хорошие моменты. В общем команда заслужила победу и показала интересные вещи. С еще двумя-тремя усилениями Рома может побороться за Лигу чемпионов.

Фергюсон? Он мне нравится, потому что он борется, много бегает, взаимодействует с партнерами и отдал хорошую передачу на Коне. Довбик? Давайте скорее продадим его Вильярреалу, пока они не передумали. Кажется, он даже Гасперини не нравится", – заявил Грациани.

Справка. В прошлом сезоне Артем Довбик провел 45 матчей на клубном уровне. В них он забил 17 голов и отдал 4 результативные передачи.

Напомним, что украинцем уже длительное время интересуется Вильярреал. На трансфере настаивает лично главный тренер испанского клуба и нападающий вроде бы готов вернуться в Ла Лигу, где ранее выступал за Жирону.