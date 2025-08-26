У першому турі Серії А він вийшов лише на останні 15 хвилин поєдинку проти Болоньї. Цю гру прокоментував колишній нападник "вовків" Франческо Граціані, зокрема, висловившись про майбутнє українського футболіста, повідомляє 24 Канал із посиланням на Retesport.

Читайте також У ПСЖ провели розмову щодо взаємовідносин Забарного та Сафонова: чи залишить росіянин команду

Що сказав Граціані про Довбика?

Італійський спеціаліст розхвалив нового форварда римлян Евана Фергюсона. При цьому він вважає, що варто якомога швидше продати уродженця Черкас, яким цікавиться Вільярреал.

"Рома в перші 25 хвилин виглядала як маленька Аталанта. Еван Фергюсон спочатку здавався Ван Бастеном – він був усюди. Він мені сподобався. Команда провела чудовий перший тайм, у другому теж мала хороші моменти. Загалом команда заслужила перемогу та показала цікаві речі. З ще двома-трьома підсиленнями Рома може поборотися за Лігу чемпіонів.

Фергюсон? Він мені подобається, бо він бореться, багато бігає, взаємодіє з партнерами та віддав гарну передачу на Коне. Довбик? Давайте швидше продамо його Вільярреалу, поки вони не передумали. Здається, він навіть Гасперіні не подобається", – заявив Граціані.

Довідка. В минулому сезоні Артем Довбик провів 45 матчів на клубному рівні. В них він забив 17 голів і віддав 4 результативні передачі.

Нагадаємо, що українцем уже тривалий час цікавиться Вільярреал. На трансфері наполягає особисто головний тренер іспанського клубу й нападник начебто готовий повернутися в Ла Лігу, де раніше виступав за Жирону.