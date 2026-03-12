Днями турецький клуб залишився без одного з тренерів. Як повідомляє ФК Трабзонспор, у віці 56-ти рокі пішов з життя Орхан Кайнак, який працював у команді.

Що відомо про Орхана Кайнака?

Спеціаліст був асистентом головного тренера Фатіха Текке. Турецькому фахівцю стало недобре під час командного обіду на тренувальній базі Трабзонспора.

Медпрацівники надали Орхану медичну допомогу, після чого швидка доставила його в госпіталь. Проте врятувати життя тренера так і не вдалося.

Причиною смерті став серцевий напад. Трабзонспор провів церемонію прощання з Кайнаком, на якій були присутні усі гравці. Серед них були і українці Арсеній Батагов та Олександр Зубков. Похорон запланований на 12 березня.

Кайнак провів насичену ігрову кар'єру, погравши за Аданаспор, Самсунспор, Трабзонспор, Бешикташ, Коджаеліспор, Ксанті, Істанбул Башакшехір, Ерджієспор, Себастспор та Сарієр. Також форвард грав за молодіжну збірну Туреччини.

