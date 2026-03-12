На днях турецкий клуб остался без одного из тренеров. Как сообщает ФК Трабзонспор, в возрасте 56-ти лет ушел из жизни Орхан Кайнак, который работал в команде.

Что известно об Орхане Кайнаке?

Специалист был ассистентом главного тренера Фатиха Текке. Турецкому специалисту стало нехорошо во время командного обеда на тренировочной базе Трабзонспора.

Медработники оказали Орхану медицинскую помощь, после чего скорая доставила его в госпиталь. Однако спасти жизнь тренера так и не удалось.

Причиной смерти стал сердечный приступ. Трабзонспор провел церемонию прощания с Кайнаком, на которой присутствовали все игроки. Среди них были и украинцы Арсений Батагов и Александр Зубков. Похороны запланированы на 12 марта.

Кайнак провел насыщенную игровую карьеру, поиграв за Аданаспор, Самсунспор, Трабзонспор, Бешикташ, Коджаэлиспор, Ксанти, Истанбул Башакшехир, Эрджиеспор, Себастспор и Сариер. Также форвард играл за молодежную сборную Турции.

