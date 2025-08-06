Неофітос Мікаел постраждав під час матчу проти киян в ЛЧ. Кіпер отримав неприємний удар в обличчя від Тараса Михавка.

Київське Динамо провело черговий матч кваліфікації Ліги чемпіонів 2025-2026. Команда Олександра Шовковського не змогла здолати Пафос у номінально домашньому матчі в Любліні, повідомляє 24 Канал з посиланням на 24sports.

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Що із воротарем Пафоса?

Кіпріоти мінімально виграли завдяки голу Андерсона Сілви на 84 хвилині. Втім за шість хвилин до цього Пафос міг залишитись без воротаря через травму.

Під час боротьби у карному майданчику кіпріотів відбувся неприємний контакт між Тарасом Михавком та Неофітосом Мікаелом. Воротар отримав удар по обличчю та впав на газон.

Очікувалось, що Мікаелу потрібна буде заміна, але кіпер зміг дограти матч та не зберегти свої ворота "на замку". Проте після зустрічі Неофітоса довелось госпіталізувати до лікарні.

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Лікарі діагностували у нього рвану рану в ділянці ока та наклали кілька швів. Очікується, що воротар повернеться вже найближчим часом. Нагадаємо, що матч-відповідь відбудеться 12 серпня на Кіпрі.

Відзначимо, що переможець пари вийде у раунд плейоф кваліфікації, де гратиме із польським Лехом або сербською Црвеною Звездою. В разі вильоту з Ліги чемпіонів Динамо гратиме у Лізі Європи проти Маккабі Тель-Авів або Хамрун Спартанс.