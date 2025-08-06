Підопічні Олександра Шовковського зазнали мінімальної поразки з рахунком 0:1. Цей результат прокоментував Мирон Маркевич, повідомляє 24 Канал із посиланням на Sport.ua.
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Що сказав Маркевич про протистояння Динамо – Пафос?
Досвідчений український тренер поділився думкою про перспективи Динамо в головному єврокубковому турнірі. Він вважає, що для "біло-синіх" ще нічого не втрачено, але їм треба докласти максимум зусиль у матчі-відповіді.
"Для Динамо» ще не все втрачено, дійсно, вчорашня поразка в Любліні завдала нищівного удару по їхньому іміджу, проте через тиждень можна виправити становище.
Тільки для цього треба грати на максимальних обертах, продемонструвати характер, довести свою перевагу в індивідуальній майстерності, командних діях. Одне слово, стрибнути вище голови", – сказав Маркевич.
Довідка. Матч-відповідь відбудеться 12 серпня у Пафосі. Стартовий свисток пролунає о 20:00 за київським часом.
Нагадаємо, що раніше поразку своєї команди прокоментував Олександр Шовковський. Він пояснив, чому "біло-сині" не змогли досягнути позитивного результату.