"Біло-сині" зазнали мінімальної поразки з рахунком 0:1. Після неї Олександр Шовковський взяв участь у традиційній післяматчевій пресконференції, де підбив підсумки гри, повідомляє 24 Канал із посиланням на пресслужбу Динамо.

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Як Шовковський прокоментував поразку Пафосу?

Наставник киян розповів, що розчарований результатом. Проте він переконаний, що Динамо може відігратися на виїзді та пробитися в наступне коло кваліфікації Ліги чемпіонів.

Це протистояння складається з двох матчів. І, безумовно, долю поєдинку ще не вирішено. У першому таймі ми мали чудові нагоди для того, аби забити гол, але не реалізували свої моменти, а в одному епізоді внаслідок помилок пропустили контратаку, яку зміг реалізувати наш суперник. Безумовно, ми розчаровані результатом, але ще нічого не визначено,

– сказав Шовковський.

Також у головного тренера "біло-синіх" запитали, що було ключовим моментом матчу та чи вплинуло суддівство на результат. Він назвав декілька епізодів, які могли змінити хід зустрічі:

"Давайте не будемо торкатись теми суддівства. Хочу сказати, що якщо ми хочемо проходити далі в турнірі, ми маємо використовувати ті моменти, які в нас були. У першому випадку був вихід три в один, і ми мали реалізовувати цю нагоду. Ще одну нагоду в першому таймі ми мали після стандартного положення, і теж мали її реалізовувати.

Індивідуальна майстерність далася взнаки. Для мене однакові помилки при обороні та при атаці. Результат матчу складається з пропущених і забитих мʼячів. Ми зробили помилки, коли не забили, і зробили помилку, коли пропустили. І маємо результат першого матчу".

Довідка. Матч-відповідь відбудеться 12 серпня. Він розпочнеться о 20:00 за київським часом.

Нагадаємо, що напередодні відбулося жеребкування четвертого кваліфікаційного раунду ЛЧ, де Динамо дізналося свого потенційного суперника.