"Бело-синие" потерпели минимальное поражение со счетом 0:1. После него Александр Шовковский принял участие в традиционной послематчевой пресс-конференции, где подвел итоги игры, сообщает 24 Канал со ссылкой на пресс-службу Динамо.

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Наставник киевлян рассказал, что разочарован результатом. Однако он убежден, что Динамо может отыграться на выезде и пробиться в следующий круг квалификации Лиги чемпионов.

Это противостояние состоит из двух матчей. И, безусловно, судьбу поединка еще не решено. В первом тайме мы имели прекрасные возможности для того, чтобы забить гол, но не реализовали свои моменты, а в одном эпизоде в результате ошибок пропустили контратаку, которую смог реализовать наш соперник. Безусловно, мы разочарованы результатом, но еще ничего не определено,

– сказал Шовковский.

Также у главного тренера "бело-синих" спросили, что было ключевым моментом матча и повлияло ли судейство на результат. Он назвал несколько эпизодов, которые могли изменить ход встречи:

"Давайте не будем касаться темы судейства. Хочу сказать, что если мы хотим проходить дальше в турнире, мы должны использовать те моменты, которые у нас были. В первом случае был выход три в один, и мы должны были реализовывать эту возможность. Еще одну возможность в первом тайме мы имели после стандартного положения, и тоже должны были ее реализовывать.

Индивидуальное мастерство сказалось. Для меня одинаковые ошибки при обороне и при атаке. Результат матча складывается из пропущенных и забитых мячей. Мы сделали ошибки, когда не забили, и сделали ошибку, когда пропустили. И имеем результат первого матча".

Справка. Ответный поединок состоится 12 августа. Он начнется в 20:00 по киевскому времени.

Напомним, что накануне состоялась жеребьевка четвертого квалификационного раунда ЛЧ, где Динамо узнало своего потенциального соперника.