Київське Динамо та кіпрський Пафос 5 серпня провели перше протистояння із двох у рамках 3-го раунду кваліфікації Ліги чемпіонів-2025-2026. Переможцем матчу став представник острівної країни.

Динамо провело свій черговий матч у Лізі чемпіонів 2025-2026. Команда Олександра Шовковського у третьому раунді кваліфікації приймала у Любліні кіпрський Пафос, повідомляє 24 Канал.

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Як програло Динамо?

На жаль, після двох впевнених перемог над Хамрун Спартанс кияни вперше допустили осічку в ЛЧ. Гра виглядала рівною, а під кінець зустрічі ближчим до перемоги було саме Динамо.

Втім фортуна відвернулась від київського клубу. До голу у ворота Нещерета призвів невдалий кутовий від Динамо та ідеальна контратака кіпріотів. Андерсон Сілва ефектно пошив у дурні Дубінчака та влучно пробив у дальній кут воріт киян.

Загалом же гравцям "біло-синіх" не вистачало точності ударів. Динамівці аж 11 разів пробили по воротах Мікаїла, але лише одного разу влучили у площину.

Огляд матчу Динамо – Пафос: дивитися відео

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Таким чином, Динамо зазнало мінімальної поразки від Пафоса і опинилось на межі вильоту з Ліги чемпіонів. Виправити ситуацію буде можливість 12 серпня у виїзному матчі на Кіпрі. Початок – о 20:00 за київським часом.

В разі проходу Пафоса українці потраплять в останньому раунді кваліфікації на переможця пари Лех – Црвена Звезда. Якщо ж Динамо вилетить від кіпріотів, то опуститься в Лігу Європи. Там на "біло-синіх" чекатиме Маккабі Тель-Авів або вже знайомий Хамрун Спартанс.