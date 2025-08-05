Кіпрський клуб має серйозний підбір виконавців, принаймні на папері, а також існує за російські гроші. 24 канал пропонує вам поринути в історію суперника Динамо у Лізі чемпіонів.

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Що відомо про Пафос?

Пафос знаходиться в однойменному місті в західному регіоні Кіпру та омивається Середземним морем, де за легендою з морських хвиль вийшла богиня краси та кохання – Афродіта. А у 12 столітті нашої ери на честь неї звели величезний храм.

Проте футбольний клуб не має такої великої історії, як саме місто. Пафос з'явився у 2014 році внаслідок злиття АЕК Куклія та АЕП. А у 2017 році власниками кіпрської команди стали російські бізнесмени Роман Дубов та Сергій Ломакін.

Ломакін відомий як засновник "Пятьорочки" та "ЦентрОбувь", але вже давно покинув обидва проєкти та створив Fix Price з офісом на Кіпрі, але у 2022 році переніс його у Казахстан.

За даними Forbes статки Сергія Ломакіна оцінюються у 3,1 мільярда євро – наразі сума стала вдвічі меншою. Російський бізнесмен також володіє Ригою, Родіною й Акрітасом – фарм-клуб Пафоса.

Ломакін не світиться у медійному просторі. Його правою рукою є Роман Дубов, який роздає інтерв'ю замість російського бізнесмена.

Хто з українців був у Пафосі?

Варто відзначити, що українці також причетні до історії Пафоса. У кіпрському клубі свого часу виступали воротар Артур Рудько та Орест Кузик – обидва перебували у структурі Динамо.

Пафос також очолював Дмитро Михайленко у 2020 році. Спеціаліст працював з кіпріотами три місяці після чого став головним тренером молодіжної збірної України U-19.

Цікаво. На емблемі Пафоса зображений Евагорас Паллікарідіс – національний герой Кіпру. Юний поет боровся за незалежність країни та був страчений у 1957 році британською владою.

Очолює Пафос Хуан Карлос Карседо, який працював помічником Унаї Емері у ПСЖ, Валенсії, Арсеналі та Спартаку. Іспанський спеціаліст зайняв тренерський місток кіпрського клубу у 2023 році.

Нещодавно Пафос відзначився гучним трансфером за мірками клубу. Суперник Динамо у Лізі чемпіонів підписав Давіда Луїса – колишню зірку Челсі та збірної Бразилії.

Відзначимо, що всього у складі Пафоса 25 гравців – з яких 22 легіонери. Окрім Луїса, у кіпрському клубі фігурують такі відомі імена, як Міслав Оршич, Влад Драгомір, Бруну Ланга.

Який шлях пройшов Пафос у Лізі чемпіонів?

Пафос цього року вперше став переможцем чемпіонату Кіпру та отримав путівку у кваліфікацію Ліги чемпіонів. Свій шлях кіпріоти розпочали з другого раунду відбору до основної сітки головного європейського турніру.

Суперником підопічних Хуана Карлоса Карседо став Маккабі Тель-Альвів. Перша гра завершилась нічиєю з рахунком 1:1, а у другій грі кіпрський клуб виявився сильнішим та здолав ізраїльтян – 1:0.

До слова. Вартість складу Пафоса оцінюється у 20,55 мільйона євро. Тоді як у складі київського Динамо лише форвард Владислав Ванат коштує 15 мільйонів євро.

Перший матч Динамо – Пафос у 3-му раунді відбору Ліги чемпіонів 2025/2026 відбудеться 5 серпня у Любліні. Початок протистояння заплановано на 21:00 за київським часом.

Раніше повідомляли про те, що стало відомо, з ким зіграє Динамо у плей-оф Ліги чемпіонів 2025/2026 у разі проходу Пафосу у двоматчевому протистоянні.