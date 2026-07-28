Вже на виїзному для себе матчі грецькі вболівальники продемонстрували неповагу до киян, вивісивши на трибунах прапор країни-агресора. Після цього клуб із Салонік випустив досить суперечливу заяву, пише 24 Канал.

Як ПАОК відреагував на скаргу Динамо

Через російську триколорну ганчірку Динамо офіційно звернулось до дисциплінарних органів УЄФА з вимогою покарати винних у нахабній провокації.

Натомість у ПАОКу заявили, що "для них існує лише одна боротьба, яка ведеться на футбольному полі". Греки нібито прагнуть "не бути учасниками жодних конфліктів, грати у футбол, зберігатися спортивну атмосферу і рухатися вперед".

ПАОК закликав УЄФА "проявити принциповість, як у боротьбі з расизмом і ксенофобією, щоб належним чином оцінити провокації проти нашого клубу та України і не допустити повторення цих інцидентів".

Що не так із заявою ПАОКа

З одного боку, грецький клуб ніби як підтримує притягнення до відповідальності тих, хто демонстрував символіку країни-вбивці на трибунах. Але у офіційній заяві відчувається спроба зняти із себе відповідальність.

Насправді ж "провокація проти клубу" відбувалась на секторі організованої групи фанів ПАОКа, тож версія про те, що суперник Динамо теж є постраждалою стороною у цій ситуації, не витримує критики.

До того ж, у заяві не лунає пряме засудження російської агресії та підтримка України.

Коли зіграють ПАОК і Динамо

Матч-відповідь між клубами відбудеться у четвер, 30 липня, о 20:45 за київським часом на арені у Салоніках. Динамо офіційно попросило своїх вболівальників не відвідувати гру через ризик конфліктів.