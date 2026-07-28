ПАОК неоднозначно прокоментував скаргу Динамо в УЄФА через російський прапор

Грецький клуб ПАОК, що став суперником Динамо у 2 кваліфай-раунді Ліги Європи, належить олігарху з російським корінням. Тож не дивно, що протистояння супроводжують провокації та неприємні інциденти, спрямовані проти українців.

Вже на виїзному для себе матчі грецькі вболівальники продемонстрували неповагу до киян, вивісивши на трибунах прапор країни-агресора. Після цього клуб із Салонік випустив досить суперечливу заяву, пише 24 Канал.

Як ПАОК відреагував на скаргу Динамо

Через російську триколорну ганчірку Динамо офіційно звернулось до дисциплінарних органів УЄФА з вимогою покарати винних у нахабній провокації.

Натомість у ПАОКу заявили, що "для них існує лише одна боротьба, яка ведеться на футбольному полі". Греки нібито прагнуть "не бути учасниками жодних конфліктів, грати у футбол, зберігатися спортивну атмосферу і рухатися вперед".

ПАОК закликав УЄФА "проявити принциповість, як у боротьбі з расизмом і ксенофобією, щоб належним чином оцінити провокації проти нашого клубу та України і не допустити повторення цих інцидентів".

Що не так із заявою ПАОКа

З одного боку, грецький клуб ніби як підтримує притягнення до відповідальності тих, хто демонстрував символіку країни-вбивці на трибунах. Але у офіційній заяві відчувається спроба зняти із себе відповідальність.

Насправді ж "провокація проти клубу" відбувалась на секторі організованої групи фанів ПАОКа, тож версія про те, що суперник Динамо теж є постраждалою стороною у цій ситуації, не витримує критики.

До того ж, у заяві не лунає пряме засудження російської агресії та підтримка України.

Коли зіграють ПАОК і Динамо

Матч-відповідь між клубами відбудеться у четвер, 30 липня, о 20:45 за київським часом на арені у Салоніках. Динамо офіційно попросило своїх вболівальників не відвідувати гру через ризик конфліктів.