Розіграли як по нотах: гол капітана Динамо приніс перемогу над чемпіоном Молдови

Київські динамівці матчем проти молдовського Петрокуба завершили навчально-тренувальний збір у Туреччині. "Біло-синім" для перемоги над суперником вистачило одного забитого м'яча.

Динамо – Петрокуб 1:0

Гол: Буяльський, 75

Київське Динамо у неділю, 16 лютого, зіграло два останні матчі на зборі в Туреччині. Суперниками команди Олександра Шовковського були чемпіони Латвії та Молдови, пише 24 Канал.

Читайте також За сценарієм матчу Ліги Європи: Динамо мінімально обіграло латвійський РФШ

Друга за день перемога "біло-синіх"

У другому матчі головний тренер Динамо залучив кількох гравців юнацької команди та найближчого резерву. Ворота киян захищав Денис Ігнатенко, а у захисті вийшов 18-річний Владислав Захарченко.

Матч розпочався з атак Петрокуба. Кілька небезпечних моментів виникло поблизу воріт Ігнатенка.

Киянам вдалося стримати стартовий штурм та перевести гру на половину поля суперника. Динамівці досягли мети на 75-й хвилині матчу.

Стрімка атака лівим флангом за участю Брагуру та Шапаренко завершилася точним пасом на Буяльського. Капітан Динамо в один дотик переправив м'яч у верхній кут воріт.

Фінальний свисток арбітра зафіксував мінімальну перемогу віцечемпіона України з рахунком 1:0.

Відеогляд матчу Динамо – Петрокуб

Після матчу динамівці повернуться до Києва, де 23 лютого проведуть матч 18-го туру УПЛ проти Карпат.