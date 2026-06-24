Був партнером Забарного у ПСЖ і багато забиває: Динамо підписало футболіста збірної Франції

Український футбольний чемпіонат поповнився талантом провідної європейської ліги. До Києва приїде французький нападник, який відзначився хорощою результативністю на юнацькому рівні.

У середу, 24 червня, Динамо підписало контракт з 18-річним форвардом П’єром Мунгенге. Про це повідомив офіційний сайт "біло-синіх".

Дивіться також Власник європейського клубу хотів скаржитись на Динамо у ФІФА: усе через скандального Бленуце

Що відомо про Мунгенге?

За повідомленням Динамо, контракт із гравцем підписано терміном на три роки, а трудова угода набере чинності 1 липня.

Майбутній гравець київського клубу народився у січні 2008 року. Футбольну освіту здобував спочатку у клубах Еврі та Вільжуїф, а у 2021-му поповнив систему ПСЖ.

У сезоні 2025/26 відзначився 21 голом та 12 результативними передачами у 33 матчах за ПСЖ U-19. У 32 турі Ліги 1 дебютував за основну команду чинних чемпіонів Франції.

Зазначимо, що у березні юний форвард дебютував у складі збірної Франції U19. З того часу Мунгенге провів за національну команду три матчі у відборі до Євро-2026. Щоправда, «Ле Блю» до фінальної частини не кваліфікувались, бо поступились Хорватії, яка буде одним із суперників збірної України.

Динамо: що ще відомо про трансфери влітку 2026-го?

Минулого тижня офіційні ресурси Динамо повідомили про повернення 32-річного футболіста збірної Польщі Томаша Кенджори. Він виступав за "біло-синіх" з 2017-го і до початку повномасштабної війни Росії проти України.

Раніше, 10 червня, Олександр Караваєв повернувся у Шахтар після багаторічної відсутності. Сім минулих сезонів фланговий захисник провів саме у складі Динамо.