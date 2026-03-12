Динамо оформило трансфер нападника, на який ніхто не чекав

Київське Динамо переживає непростий сезон 2025 – 2026. Минулого сезону "біло-сині" стали чемпіонами України, але поточний складається куди гірше.

Тим не менш, клуб працює на трансферному ринку для посилення складу, повідомляє сайт УПЛ. Влітку кияни підписали чотирьох новачків, тоді як взимку залишались без трансферів.

Кого підписало Динамо?

Проте навесні стало відомо, що Динамо все ж підписало одного новачка. Ним став 18-річний нападник Саване Усман. Цікаво, що офіційний сайт клубу про це не повідомляв.

Про те, що Саване став гравцем Динамо, стало відомо з сайту УПЛ. Малійський футболіст опинився у заявці київського клубу на матчі чемпіонату України 2025 – 2026.



Саване з'явився у заявці Динамо на чемпіонат України / фото УПЛ

Раніше Усман був помічений на зборах Динамо ще у жовтні минулого року. Проте про підписання не було повідомлено, а гравець згодом перестав брати участь у тренуваннях.

Інформації про нього в ЗМІ не дуже багато. Останнім клубом футболіста був Бамако з Малі. Зріст Саване склада 178 сантиметрів, а його сильними сторонами вважаються швидкість та дриблінг. Усман також має досвід гри за збірну Малі U-17.

До слова, у березні Динамо також віддало в оренду двох півзахисників, про що повідомив офіційний сайт клубу. Самба Діалло до кінця сезону вступатиме за Рух, тоді як Валентин Рубчинський – за Карпати.

Як Динамо грає у сезоні 2025 – 2026?