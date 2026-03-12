Динамо оформило трансфер нападника, на який ніхто не чекав
- Київське Динамо підписало 18-річного нападника з Малі.
- Гравця вже внесли в заявку клубу на чемпіонат України.
Київське Динамо переживає непростий сезон 2025 – 2026. Минулого сезону "біло-сині" стали чемпіонами України, але поточний складається куди гірше.
Тим не менш, клуб працює на трансферному ринку для посилення складу, повідомляє сайт УПЛ. Влітку кияни підписали чотирьох новачків, тоді як взимку залишались без трансферів.
Кого підписало Динамо?
Проте навесні стало відомо, що Динамо все ж підписало одного новачка. Ним став 18-річний нападник Саване Усман. Цікаво, що офіційний сайт клубу про це не повідомляв.
Про те, що Саване став гравцем Динамо, стало відомо з сайту УПЛ. Малійський футболіст опинився у заявці київського клубу на матчі чемпіонату України 2025 – 2026.
Саване з'явився у заявці Динамо на чемпіонат України / фото УПЛ
Раніше Усман був помічений на зборах Динамо ще у жовтні минулого року. Проте про підписання не було повідомлено, а гравець згодом перестав брати участь у тренуваннях.
Інформації про нього в ЗМІ не дуже багато. Останнім клубом футболіста був Бамако з Малі. Зріст Саване склада 178 сантиметрів, а його сильними сторонами вважаються швидкість та дриблінг. Усман також має досвід гри за збірну Малі U-17.
До слова, у березні Динамо також віддало в оренду двох півзахисників, про що повідомив офіційний сайт клубу. Самба Діалло до кінця сезону вступатиме за Рух, тоді як Валентин Рубчинський – за Карпати.
Як Динамо грає у сезоні 2025 – 2026?
- Кияни непогано розпочали сезон, здобувши чотири перемоги поспіль в УПЛ. Також Динамо пройшло Хамрун Спартанс у кваліфікації Ліги чемпіонів.
- Проте після цього на команду чекав спад. Динамо вилетіло з ЛЧ від кіпрського Пафоса та зазнало невдачі у кваліфікації Ліги Європи, поступившись Маккабі Тель-Авів.
- "Біло-сині" потрапили в основну стадію Ліги конференцій, де посіли лише 27 місце та не вийшли у плей-оф. В чемпіонаті ж команда провела жахливу осінь.
- Кияни виграли лише один з 10-ти осінніх матчів в УПЛ, через що з посади головного тренера було звільнено Олександра Шовковського. На його місце було призначено Ігоря Костюка.
- Під його керівництвом Динамо видало серію з п'яти перемог поспіль, але в турнірній таблиці УПЛ команда все одно йде лише четвертою. Позитивом для киян є виступ у Кубку України, де клуб дійшов вже до півфіналу.