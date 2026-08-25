"Лобановський без Суркісів не зміг би": легенда Динамо назвав творців успіху у Лізі чемпіонів

Колишній захисник Динамо, а нині тренер і експерт Олександр Головко визнав, що досягненнями кінця 90-х років клуб завдячує не лише тренерському генію Валерія Лобановського. Коуч потребував також вдалих дій менеджменту.

Хоча керівництво Ігоря та Григорія Суркісів викликає у вболівальників запитання, Головко переконаний, що вони зіграли не меншу роль у виході команди до півфіналу Ліги чемпіонів, ніж наставник та футболісти, пише 24 Канал.

Завдяки кому Динамо було у півфіналі Ліги чемпіонів

Олександр Головко переконаний, що неправильно вважати найкраще єврокубкове досягнення Динамо епохи Незалежності суто тренерською роботою.

Ексфутболіст стверджує, що "це була система, яка працювала як машина: машина президента, машина клубу і машина головного тренера".

Лобановський, на переконання захисника, "без Суркісів однозначно нічого не зміг би зробити. Тобто його запал, Григорія Михайловича, запал президента та наш – вони збіглися на той момент".

Що Головко розповів про Лобановського

Водночас колишній наставник молодіжної збірної України не применшує значення Лобановського для українського футболу і його унікальний характер, який впливав на футболістів.

Він був авторитет, 100%. Якщо людина каже – не було сумніву, що це може бути неправильно. Тому що у нього за спиною вже були результати, і для тебе це просто легенда. Ти розумієш, що навіть перебуваючи поряд з ним, уже маєш бути вдячний, що ти тут,

– згадує Головко.

Захисник виступав у Динамо з 1995 до 2004 року, провів за цей час 230 матчів. Разом з киянами у 1999 році обіграв у чвертьфіналі Ліги чемпіонів мадридський Реал за сумою двох зустрічей і вийшов до півфіналу найбільш престижного єврокубка, де Динамо поступилось Баварії.