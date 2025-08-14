Динамо відверто зганьбилось у кваліфікації до основної сітки Ліги чемпіонів 2025/2026. "Біло-сині" програли Пафосу у двоматчевому протистоянні із загальним рахунком 3:0 та вилетіли у плей-оф Ліги Європи.

Після гри чимало критики навалилось на Олександра Шовковського, якого звинувачують у провалі киян у головному європейському турнірі. 24 канал розповідає, хто з українських тренерів може замінити діючого коуча столичного клубу.

Хто може очолити Динамо?

Олександр Шовковський зовсім скоро може покинути Динамо. Президент київського клубу Ігор Суркіс найближчим часом визначиться з тим, чи продовжить наставник працювати з командою.

"Біло-сині" вже мають потенційну заміну головному тренеру. Столичний колектив може очолити Олег Гусєв у разі звільнення Олександра Шовковського. Проте є інші кандидати, які мочуть зайняти місце СаШо.

Олександр Петраков

Олександр Петраков / Фото УАФ

Одним з кандидатів на посаду головного тренера Динамо є Олександр Петраков, якому знайомий український футбол. Більшу частину своєї кар'єри спеціаліст провів у збірних, але мав досвід роботи у клубах.

Петраков працював у системі Динамо – тренером юнацьких команд та входив до тренерського штабу Динамо-2. Також український спеціаліст мав досвід роботи у запорізькому Торпедо та дублі Оболоні.

З Олександром Петраковим збірна України U-20 стала чемпіоном світу. Досвідчений фахівець також з головною національною командою, вивівши її у стикові матчі відбору на чемпіонат світу-2026 та зберіг місце у Лізі націй.

Олександр Петраков може згуртувати гравців та додати їм більше мотивації своїми емоційними промовами. Спеціаліст відзначається високою дисципліною, з чим у Динамо є певні проблеми.

Роман Григорчук

Роман Григорчук / Фото ФК ЛНЗ Черкаси

Динамо може очолити відомий український тренер Роман Григорчук, який свого часу попрацював у низці клубів УПЛ. Спеціаліст за своєю спиною має чималий досвід роботи на клубному рівні.

Роман Григорчук у період з 2010 по 2014 роки зміг вивести одеський Чорноморець у фінал Кубка України та у Лігу Європи. З азербайджанською Габалою фахівець стабільно брав участь у єврокубках.

Роман Григорчук є хорошим тактиком, що може поставити "біло-синім" швидкий та дисциплінований футбол. Український тренер славиться тим, що може збудувати команду "з нуля". Останнім місцем роботи Романа Григорчука був ЛНЗ.

Юрій Вернидуб

Юрій Вернидуб / Фото ФК Кривбас Кривий Ріг

Новим тренером київського Динамо може стати іменитий український фахівець Юрій Вернидуб. Спеціаліст працював наставником запорізького Металурга, звідки перебрався у Зорю.

З луганським колективом Вернидуб боровся за медалі та місце у першій п'ятірці в українському чемпіонаті. Команда кожного сезону була стабільним учасником єврокубків.

Юрій Вернидуб працював у Шерифі з Молдови, сенсаційно вивівши команду у Лігу чемпіонів. Український спеціаліст з тираспольским клубом перемагав Реал у Мадриді.

З 2022 року Юрій Вернидуб працював у Кривбасі. Криворізький клуб доволі успішно виступав під керівництвом українського тренера, здобувши бронзові медалі чемпіонату України 2023/2024 та вийшов у Лігу Європи.

Варто зазначити, що Юрію Вернидубу під силу створити конкурентноспроможний колектив, не маючи великого бюджету. Український тренер славиться дисципліною та хорошою тактичною грою.

Раніше повідомляли про те, що Іван Гецко жорстко розніс Динамо після провалу у Лізі чемпіонів. Колишній форвард збірної України незадоволений грою київського клубу.