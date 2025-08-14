Динамо рассматривает увольнение Шовковского: кто из украинских тренеров может возглавить киевлян
- Динамо проиграло Пафосу в квалификации к Лиге чемпионов 2025/2026.
- Провал в Лиге чемпионов может привести к увольнению тренера Александра Шовковского.
Динамо откровенно опозорилось в квалификации в основную сетку Лиги чемпионов 2025/2026. "Бело-синие" проиграли Пафосу в двухматчевом противостоянии с общим счетом 3:0 и вылетели в плей-офф Лиги Европы.
После игры немало критики навалилось на Александра Шовковского, которого обвиняют в провале киевлян в главном европейском турнире. 24 канал рассказывает, кто из украинских тренеров может заменить действующего коуча столичного клуба.
Кто может возглавить Динамо?
Александр Шовковский совсем скоро может покинуть Динамо. Президент киевского клуба Игорь Суркис в ближайшее время определится с тем, продолжит ли наставник работать с командой.
"Бело-синие" уже имеют потенциальную замену главному тренеру. Столичный коллектив может возглавить Олег Гусев в случае увольнения Александра Шовковского. Однако есть другие кандидаты, которые мочат занять место СаШо.
Александр Петраков
Одним из кандидатов на должность главного тренера Динамо является Александр Петраков, которому знаком украинский футбол. Большую часть своей карьеры специалист провел в сборных, но имел опыт работы в клубах.
Петраков работал в системе Динамо – тренером юношеских команд и входил в тренерский штаб Динамо-2. Также украинский специалист имел опыт работы в запорожском Торпедо и дубле Оболони.
С Александром Петраковым сборная Украины U-20 стала чемпионом мира. Опытный специалист также с главной национальной командой, выведя ее в стыковые матчи отбора на чемпионат мира-2026 и сохранил место в Лиге наций.
Александр Петраков может сплотить игроков и добавить им больше мотивации своими эмоциональными речами. Специалист отмечается высокой дисциплиной, с чем у Динамо есть определенные проблемы.
Роман Григорчук
Динамо может возглавить известный украинский тренер Роман Григорчук, который в свое время поработал в ряде клубов УПЛ. Специалист за своей спиной имеет немалый опыт работы на клубном уровне.
Роман Григорчук в период с 2010 по 2014 годы смог вывести одесский Черноморец в финал Кубка Украины и в Лигу Европы. С азербайджанской Габалой специалист стабильно участвовал в еврокубках.
Роман Григорчук является хорошим тактиком, что может поставить "бело-синим" быстрый и дисциплинированный футбол. Украинский тренер славится тем, что может построить команду "с нуля". Последним местом работы Романа Григорчука был ЛНЗ.
Юрий Вернидуб
Новым тренером киевского Динамо может стать именитый украинский специалист Юрий Вернидуб. Специалист работал наставником запорожского Металлурга, откуда перебрался в Зарю.
С луганским коллективом Вернидуб боролся за медали и место в первой пятерке в украинском чемпионате. Команда каждый сезон была стабильным участником еврокубков.
Юрий Вернидуб работал в Шерифе из Молдовы, сенсационно выведя команду в Лигу чемпионов. Украинский специалист с тираспольским клубом побеждал Реал в Мадриде.
С 2022 года Юрий Вернидуб работал в Кривбассе. Криворожский клуб довольно успешно выступал под руководством украинского тренера, получив бронзовые медали чемпионата Украины 2023/2024 и вышел в Лигу Европы.
Стоит отметить, что Юрию Вернидубу под силу создать конкурентоспособный коллектив, не имея большого бюджета. Украинский тренер славится дисциплиной и хорошей тактической игрой.
