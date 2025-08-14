Киприоты во второй раз переиграли "бело-синих" и уверенно пробились в следующий круг отбора. Своим мнением относительно этого противостояния поделился Иван Гецко, сообщает 24 Канал со ссылкой на Sport.ua.

Как Гецко прокомментировал вылет Динамо из ЛЧ?

Автор первого гола в истории сборной Украины признался, что был очень разочарован выступлением киевского клуба. Он заявил, что не помнит настолько беззубой игры Динамо против соперника такого уровня.

Как игрой, результатом, так и командой Динамо вообще я разочарован на все 100. Это просто катастрофа. В противостоянии с Пафосом динамовцы были мальчиками для битья. Если лучшую команду в Украине уже киприоты так возят, то о чем тогда можно говорить? А они просто издевались, особенно в конце второго тайма. Это был просто ужас. В действиях Динамо была полная анархия,

– сказал Гецко.

Специалист не подбирал слов и выразил возмущение игрой динамовцев. Он не понимает, зачем они вообще выходили на поле:

"Никакого взаимопонимания у команды нет, каждый из игроков бегает, где вздумается, никакой профессиональной игры нет. Я не знаю, для чего динамовцы на Кипр приехали? Видимо, покупаться в Средиземном море. Или, может, они продают себя?

Но ведь на фоне такой беспомощности их никто не купит. Совсем никто. Бардак. Полный бардак. Когда мы играем против киприотов и такая команда, как киевское Динамо, проигрывает им, то трудно что-то сказать. За всю историю я такого не помню. Любой соперник из Кипра – это уровень совсем другого плана. Они играют в квалификации – и этим все сказано".

Справка. После вылета из Лиги чемпионов Динамо оказалось в раунде плей-офф квалификации Лиги Европы. Там "бело-синие" могут сыграть с соперником, которого переиграли ранее в отборе ЛЧ.

Напомним, что следующий поединок киевляне проведут 16 августа против Эпицентра. Стартовый свисток прозвучит в 18:00.