Суркіс гучно зганьбився на матчі Динамо: кияни розгромно програли новачку УПЛ

У чемпіонаті України підійшов до завершення четвертий тур сезону 2026/2027. В останній грі вікенду грало київське Динамо, яке поки розчаровувало фанатів.

Суперником підопічних Ігоря Костюка завітали в гості до новачка УПЛ Буковини. Проте через неготовність арени в Чернівцях зустріч пройшла у Кам'янці-Подільському, повідомляє 24 Канал.

Як зганьбився Суркіс

Перші два матчі в УПЛ кияни не без проблем виграли. "Біло-сині" тріумфували з рахунками 2:1 проти Вереса та Колоса. Проте матч проти Буковини обернувся для Динамо провалом.

Ігор Костюк не міг розраховувати на основного воротаря Руслана Нещерета, який відновлюється від травми. Через це вшосте поспіль зі старту у воротах киян вийшов 20-річний В'ячеслав Суркіс.

Буковина – Динамо 3:0

Голи: Кожушко, 12, Суркіс, 55 (автогол), Ільїн, 83.

Син колишнього президента киян Григорія Суркіса у підсумку став головним антигероєм матчу. У першому таймі В'ячеслав провалився після пасу від Тіаре та не встиг вибити м'яч.

Його накрив Олег Кожушко, який і відправив снаряд у ворота. Пізніше нападник Буковини вдруге забив ще до перерви, але суддя скасував м'яч.

Проте у другому таймі Суркіс знову підставив свою команду. Після подачі з флангу м'яч завис у майданчику Динамо і його спробував забрати кіпер.

Однак В'ячеслав не втримав м'яч у руках та закинув його у власні ворота. Зрештою через п'ять хвилин після другої результативної помилки тренер замінив Суркіса та новачка Іллю Ольхового.

У підсумку Динамо не знайшло можливостей відіграти бодай один гол. Ба більше, під завісу матчу Ільїн вдало замкнув навіс з флангу та довів рахунок до розгромного.

Огляд матчу Буковина – Динамо: дивитися відео

Це перша поразка киян у цьому сезоні УПЛ. Динамо впало аж на шосту сходинку в турнірній таблиці чемпіонату України, але при цьому у "біло-синіх" є ще матч в запасі.

Відставання від лідера таблиці Карпат становить чотири бали. Нагадаємо, що Динамо вже завершило виступи в єврокубках після вильоту з Ліги конференцій від Карабаха.