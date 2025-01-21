Зручні суперники для Динамо, але не після 2022–го: історія зустрічей киян з клубами з Туреччини

Київська команда вперше зіграє офіційний матч проти Галатасарая. Проте Динамо має доволі багату та успішну історію боїв проти турецьких суперників.

Київське Динамо готується до свого першого офіційного матчу у 2025 році. В рамках 7 туру Ліги Європи команда Олександра Шовковського зіграє на виїзді проти Галатасарая, повідомляє 24 Канал.

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Зручні суперники для Динамо

За свою єврокубкову історію "біло-сині" награли аж 26 матчів проти клубів з Туреччини. Баланс зустрічей на користь українців – 13 перемог при шести нічиїх та семи поразках.

Вісім разів Динамо проходило турків, у чотирьох випадках вилітало від команди з цієї країни. Парадоксальним вийшли дуелі з Бешикташем в Лізі чемпіонів 2016-2017. У турнірній таблиці групи кияни посіли останнє місце, тоді як "орли" – третє.

Проте за особистими зустрічами перевага на боці Динамо – 1:1 на виїзді та 6:0 вдома. До слова, саме той матч на НСК "Олімпійський" і став найбільшою перемогою киян над клубами з Туреччини.

СЕЗОН ТУРНІР СТАДІЯ СУПЕРНИК ВДОМА НА ВИЇЗДІ 1974-1975 Кубок володарів Кубків 1/4 фіналу Бурсаспор 2:0 1:0 1981-1982 Кубок чемпіонів 1 раунд Трабзонспор 1:0 1:1 1986-1987 Кубок чемпіонів 1/4 фіналу Бешикташ 2:0 5:0 2002-2003 Кубок УЄФА 1/16 фіналу Бешикташ 0:0 1:3 2004-2005 Ліга чемпіонів 3 кв. раунд Трабзонспор 1:2 2:0 2006-2007 Ліга чемпіонів 3 кв. раунд Фенербахче 3:1 2:2 2008-2009 Ліга чемпіонів група Фенербахче 1:0 0:0 2010-2011 Ліга Європи 1/32 фіналу Бешикташ 4:0 4:1 2011-2012 Ліга Європи група Бешикташ 1:0 0:1 2016-2017 Ліга чемпіонів група Бешикташ 6:0 1:1 2022-2023 Ліга чемпіонів 2 кв. раунд Фенербахче 0:0 2:1 2022-2023 Ліга Європи група Фенербахче 0:2 1:2 2023-2024 Ліга конференцій плей-оф квал. Бешикташ 2:3 0:1

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Цікаво, що "біло-сині" ще жодного разу не грали офіційний матч проти Галатасарая. Єдиний їх матч був товариським, у 2022 році Динамо перемогло "левів" з рахунком 3:1. До 2022 року турки вважались зручними суперниками для Динамо.

Довідка. Матч Галатасарай – Динамо відбудеться 21 січня у Стамбулі на стадіоні "Алі Самі Єн". Пряма трансляція зустрічі пройде на ОТТ-платформі Megogo. Початок – о 17:30 за київським часом.

Кияни лише двічі вилітали від Бешикташу, але при цьому аж чотири рази його громили. Втім за останні 2,5 роки кияни виграли лише один із шести матчів проти команд Туреччини, програвши при цьому чотири рази.