У п'ятницю, 29 серпня, відбулось жеребкування Ліги конференцій 2025/2026. Динамо та Шахтар дізналися суперників, з якими зіграють на в основній сітці європейського турніру.

Українські клуби зіграють шість матчів з шести різними командами в основній сітці Ліги конференцій 2025/2026. Визначився розклад матчів Динамо та Шахтаря у турнірі, повідомляє 24 канал із посиланням на сайт УЄФА.

Коли гратимуть Динамо та Шахтар?

Динамо та Шахтар стартують у Лізі конференцій 2025/2026 – 2 жовтня 2025 року. "Біло-сині" у номінально домашньому матчі прийматимуть англійський Крістал Пелес, а Шахтар вирушить на виїзд до Абердіна.

Розклад Динамо у Лізі конференцій:

2 жовтня. 19:45 Крістал Пелес (вдома)

23 жовтня. 22:00 Самсунспор (на виїзді)

6 листопада. 22:00 Зринські (вдома)

27 листопада. 19:45 Омонія (на виїзді)

11 грудня. 19:45 Фіорентина (на виїзді)

18 грудня. 22:00 Ноах (вдома)

Розклад Шахтаря у Лізі конференцій:

2 жовтня. 22:00 Абердін (на виїзді)

23 жовтня. 19:45 Легія (вдома)

6 листопада. 19:45 Брейдаблік (вдома)

27 листопада. 22:00 Шемрок Роверс (на виїзді)

11 грудня. 22:00 Хамрун Спартанс (на виїзді)

18 грудня. 22:00 Рієка (вдома)

Нагадаємо, що 8 найкращих команд основного етапу виходять напряму в 1/8 фіналу Ліги конференцій 2025/2026. Команди, які посіли з 9 по 24 місце зіграють у стикових матчах за інші путівки у наступний раунд турніру.

