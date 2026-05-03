Гол з центру поля та камбек "гірників": Динамо та Шахтар видали вогняний матч туру

Динамо повело в рахунку після фантастичного голу Пономаренка майже з центру поля, але не втримало перевагу. Шахтар перевернув "Класичне" та забрав надважливу перемогу – 2:1.

Центральний матч 26 туру УПЛ подарував уболівальникам справжню драму з яскравими голами та інтригою. Попри казковий початок для киян, гірники продемонстрували характер у найпринциповішому протистоянні країни, передає 24 Канал.

Як розгорнулася гра?

Динамо ідеально розпочало домашнє "Класичне". Вже на 13-й хвилині найкращий бомбардир УПЛ Матвій Пономаренко шокував не лише суперників, а й увесь стадіон. Нападник помітив, що воротар Шахтаря далеко вийшов із воріт, і завдав неймовірного удару майже з центру поля.

М'яч за фантастичною траєкторією залетів у сітку, а цей гол миттєво став одним із головних претендентів на звання найкращого в сезоні. Після такого старту здавалося, що команда Ігоря Костюка контролює ситуацію.

Шахтар відповів голами у другому таймі

Втім, команда Арди Турана не знітилася після пропущеного шедевра. "Гірники" поступово перехопили ініціативу, додали в русі та почали системно тиснути на оборону суперника.

Спочатку Лукас Феррейра не без допомоги рикошету зрівняв рахунок на 50-й хвилині.

А на 68-й Лассіна Траоре вивів гірників уперед, вдало зігравши на добиванні.

За 5 хвилин до закінчення основного часу матчу Герреро зрівняв рахунок, однак гол скасували після перегляду VAR через офсайд. Як наслідок – поразка господарів 1:2.

Як цей результат вплинув на турнірну таблицю УПЛ?