Гол з центру поля та камбек "гірників": Динамо та Шахтар видали вогняний матч туру
- Динамо повело в рахунку завдяки фантастичному голу Пономаренка з центру поля, але Шахтар здобув перемогу 2:1.
- Шахтар фактично забезпечив собі чемпіонство, маючи перевагу у 10 очок над ЛНЗ за чотири тури до фінішу, тоді як Динамо ризикує залишитися без медалей.
Динамо повело в рахунку після фантастичного голу Пономаренка майже з центру поля, але не втримало перевагу. Шахтар перевернув "Класичне" та забрав надважливу перемогу – 2:1.
Центральний матч 26 туру УПЛ подарував уболівальникам справжню драму з яскравими голами та інтригою. Попри казковий початок для киян, гірники продемонстрували характер у найпринциповішому протистоянні країни, передає 24 Канал.
Дивіться також Молодий талант Динамо випередив зірку Барселони і став найефективнішим нападником у світі
Як розгорнулася гра?
Динамо ідеально розпочало домашнє "Класичне". Вже на 13-й хвилині найкращий бомбардир УПЛ Матвій Пономаренко шокував не лише суперників, а й увесь стадіон. Нападник помітив, що воротар Шахтаря далеко вийшов із воріт, і завдав неймовірного удару майже з центру поля.
Гол Пономаренка у матчі Динамо – Шахтар: дивіться відео
М'яч за фантастичною траєкторією залетів у сітку, а цей гол миттєво став одним із головних претендентів на звання найкращого в сезоні. Після такого старту здавалося, що команда Ігоря Костюка контролює ситуацію.
Шахтар відповів голами у другому таймі
Втім, команда Арди Турана не знітилася після пропущеного шедевра. "Гірники" поступово перехопили ініціативу, додали в русі та почали системно тиснути на оборону суперника.
Спочатку Лукас Феррейра не без допомоги рикошету зрівняв рахунок на 50-й хвилині.
А на 68-й Лассіна Траоре вивів гірників уперед, вдало зігравши на добиванні.
За 5 хвилин до закінчення основного часу матчу Герреро зрівняв рахунок, однак гол скасували після перегляду VAR через офсайд. Як наслідок – поразка господарів 1:2.
Динамо – Шахтар огляд матчу: дивіться відео
Як цей результат вплинув на турнірну таблицю УПЛ?
- Шахтар фактично забезпечив собі чемпіонство. За інформацією Flashscore, перевага гірників над ЛНЗ за чотири тури до фінішу сягає 10 очок.
- Динамо може вперше за тривалий час залишитися без медалей чемпіонату. Кияни йдуть четвертими в таблиці, відстаючи від Полісся 5 очок.