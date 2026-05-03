Центральный матч 26 тура УПЛ подарил болельщикам настоящую драму с яркими голами и интригой. Несмотря на сказочное начало для киевлян, горняки продемонстрировали характер в самом принципиальном противостоянии страны, передает 24 Канал.
Как развернулась игра?
Динамо идеально начало домашнее "Классическое". Уже на 13-й минуте лучший бомбардир УПЛ Матвей Пономаренко шокировал не только соперников, но и весь стадион. Нападающий заметил, что вратарь Шахтера далеко вышел из ворот, и нанес невероятный удар почти с центра поля.
Гол Пономаренка в матче Динамо – Шахтер:
Мяч по фантастической траектории залетел в сетку, а этот гол мгновенно стал одним из главных претендентов на звание лучшего в сезоне. После такого старта казалось, что команда Игоря Костюка контролирует ситуацию.
Шахтер ответил голами во втором тайме
Впрочем, команда Арды Турана не стушевалась после пропущенного шедевра. "Горняки" постепенно перехватили инициативу, добавили в движении и начали системно давить на оборону соперника.
Сначала Лукас Феррейра не без помощи рикошета сравнял счет на 50-й минуте.
А на 68-й Лассина Траоре вывел горняков вперед, удачно сыграв на добивании.
За 5 минут до окончания основного времени матча Герреро сравнял счет, однако гол отменили после просмотра VAR из-за офсайда. Как следствие – поражение хозяев 1:2.
Динамо – Шахтер обзор матча:
Как этот результат повлиял на турнирную таблицу УПЛ?
- Шахтер фактически обеспечил себе чемпионство. По информации Flashscore, преимущество горняков над ЛНЗ за четыре тура до финиша достигает 10 очков.
- Динамо может впервые за долгое время остаться без медалей чемпионата. Киевляне идут четвертыми в таблице, отставая от Полесья 5 очков.