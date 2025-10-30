Відомий тренер детально пояснив, завдяки чому Динамо здолало Шахтар у Кубку України

У Кубку України з футболу вже на стадії 1/8 фіналу відбувся поєдинок між Динамо та Шахтарем. Кияни після дуже слабкого виступу в першій половині зустрічі змогли переломити хід гри та здобули вольову перемогу з рахунком 2:1.

Колишній тренер низки українських клубів Олег Дулуб поділився враженнями від цього статусного протистояння. Він розповів, завдяки чому "біло-сині" змогли переграти принципового суперника, повідомляє 24 Канал із посиланням на Український футбол.

Як Дулуб прокоментував матч Динамо – Шахтар?

За словами спеціаліста, ключовим фактором стали заміни. Особливо він виділив вихід Володимира Бражка на початку другого тайму, який дуже добре взаємодіяв із партнерами.

Після його появи в Динамо відразу запрацював трикутник Бражко – Піхальонок – Буяльський. Володимир пробивав з-за меж штрафного майданчику, Піхальонок зробив теж три удари, які призвели до кутових, подачі з яких виконував Буяльський. З третього разу до м’яча добирається Бражко, який пробиває, після чого на добиванні опиняється Герреро, який і забиває переможний гол,

– сказав тренер.

Фахівець також зазначив, що важливу роль відіграв досвід гравців Динамо. На його думку, саме ветерани команди змогли перевернути хід зустрічі, в якій "біло-сині" перший тайм виключно відбивалися.

"Динамівці добре використовували фланги. Не можна також не відмітити середній вік команд. Різниця складає три роки на користь Динамо: 26,8 проти 23,5. Якщо взяти по гравцях, то саме досвід Ярмоленка (36), Буяльського (32), Караваєва (32), Піхальонка (28) зіграли свою роль. Саме завдяки цьому вдалося переломити хід матчу, який для динамівців складався відверто невдало, якщо брати до уваги перший тайм і пропущений гол на початку другої половини гри", – пояснив Дулуб.

Довідка. Ця перемога стала першою для Динамо в останніх десяти матчах проти Шахтаря. До цього кияни зазнали 5 поразок і 4 рази команди зіграли внічию.

Нагадаємо, що напередодні визначилися всі учасники 1/4 фіналу Кубка України. До цієї стадії турніру дійшли три представники УПЛ, чотири команди з Першої ліги та один клуб з Другої ліги.

Що відомо про участь Динамо в Кубку України?