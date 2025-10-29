Це буде перше "Класичне" в сезоні між грандами українського футболу. Своїми очікуваннями від їх протистояння поділився Віктор Леоненко, повідомляє 24 Канал із посиланням на BLIK.

Читайте також Кубок України 2025-2026: розклад матчів і результати

Який прогноз зробив Леоненко на гру Динамо – Шахтар?

Колишній нападник Динамо заявив, що наразі команди демонструють футбол низького рівня. Попри це, він сподівається, що в матчі буде багато забитих голів і гра обійдеться без скандалів та зайвих сутичок.

Тут я чекаю на якість, тому що команди однаково ніякі. Нехай Динамо та Шахтар у Кубку покажуть, що не випадково знаходяться вгорі турнірної таблиці УПЛ. Я хотів би, щоб команди зіграли 3:3 або 2:2 й били пенальті. Тому що так навіть не визначиш, хто сильніший. Якщо знову будуть півтора моменту за 90 хвилин, то ви, журналісти, краще не пишіть, що був суперматч тижня. Також хочеться, щоб судді не зіпсували гру та було менше штовхань, бійок та безглуздих червоних,

– заявив Леоненко.

Також експерт спрогнозував, як розвиватиметься гра. Він вважає, що буде обмаль моментів і все вирішать деталі.

"Шахтар марно контролюватиме м’яч, а Динамо гратиме на контратаках. Моментів багато не буде, це кубкова гра й ніхто стрімголов бігти не буде. Хочу помилитися, але, швидше за все, буде нудьга. Хіба що суддя щось начудить і буде вилучення", – вважає Леоненко.

Ексфутболіст збірної України додав, що вболіватиме за Динамо, адже там грав і зробив свій остаточний прогноз.

Хочу, щоб була результативна нічия в основний час – 1:1, 2:2 чи 3:3. А в серії пенальті нехай Нещерет і Різник вирішують, хто з них сильніший воротар. Я просто люблю пенальті дивитися. Найголовніше – щоб команди зробили свято для вболівальників. Це має бути у пріоритеті для футболістів,

– сказав експерт.

До слова. За даними Transfermarkt, це буде 193-тє очне протистояння між суперниками. Динамівці виявлялися сильнішими у 82 поєдинках, 48 разів було зафіксовано нічию, а в 62 матчах перемагав Шахтар. Загальний баланс голів 286:252 на користь "біло-синіх".

Нагадаємо, що напередодні кияни та "гірники" перервали свої безвиграшні серії, здобувши перемоги з однаковим рахунком 4:0 проти Кривбаса та Кудрівки відповідно. Завдяки цьому вони піднялися в турнірній таблиці УПЛ і наразі посідають перші дві сходинки.

Інші думки експертів про матч Динамо – Шахтар