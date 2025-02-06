Дубль Ваната та гол п'ятою Ярмоленка: Динамо обіграло Шкендію в Туреччині

Київське Динамо продовжує підготовку до другої частини чемпіонату України. У черговому спарингу "біло-сині" зустрілися з представником Північної Македонії Шкендією.

Динамо Київ – Шкендія 3:2

Голи: Ярмоленко, 38, Ванат, 78, 84 – Дячук, 68 (автогол), Ф. Рамадані, 86

У четвер, 6 лютого, в рамках тренувального збору в Туреччині підопічні Олександра Шовковського обіграли Шкендію з Північної Македонії. Перемогу столичному клубу забезпечили Андрій Ярмоленко та Владислав Ванат, пише 24 Канал.

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Перевірка готовності перед чемпіонатом

Тренерський штаб "біло-синіх" у стартовому складі довірив місце низці гравців з юнацької команди. У півзахисті киян вийшли Кирило Пашко та Давид Білий, а на вістрі атаки 18-річний Федір Задорожний.

На 38-й хвилині футбольний шедевр організував досвідчений Андрій Ярмоленко. У непростій ситуації у штрафному майданчику суперника він прийняв нестандартне рішення та пробив п'ятою, перебуваючи спиною до воріт.

У другому таймі на поле вийшли гравці основи, в тому числі Владислав Ванат. Форвард "біло-синіх" за відведений час оформив дубль.

На жаль, не обійшлося без помилок захисників киян. На 68-й хвилині Максим Дячук відправив м'яч у власні ворота. За 4 хвилини до завершення помилка захисника Динамо призвела до другого голу у ворота Ігнатенка.

Фінальний свисток арбітра зафіксував перемогу киян з рахунком 3:2.

Відеоогляд матчу Динамо – Шкендія

Свій наступний матч "біло-сині" проведуть 10 лютого. Суперником Динамо буде данський Есб'єрг.