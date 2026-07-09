Старт у Лізі Європи: Динамо провело перший матч із Університатею

У четвер, 9 липня, Динамо розпочало свій виступ у Лізі Європи. У першому матчі 1-го кваліфікаційного раунду кияни зустрілися з Університатею.

Матч-відповідь відбудеться за тиждень, 16 липня. Про те, як пройшла перша зустріч, розповість 24 Канал.

Як пройшов матч Динамо – Університатя?

Матч формально проходив на домашньому полі Динамо у польському Любліні. У першому таймі кияни намагалися активно створювати гольові моменти, однак більшість їхніх ударів не досягали цілі та проходили повз ворота. Кількість ударів була значною, але точних спроб виявилося небагато, а ті, що були, не становили великої загрози для суперника.

Хоча й у Університаті не було великої кількості небезпечних моментів, більшу частину часу команди діяли поблизу воріт румунського клубу.

На початку другого тайму румунська команда створила дуже небезпечний момент: центральний захисник Андрей Кубіш підключився до контратаки, однак Тарас Михавко вчасно втрутився та заблокував його удар. Після цього Університатя продовжила активно тиснути на київський клуб.

Воротар румунської команди Неофітос Михаїл провів дуже сильний матч, неодноразово рятуючи свої ворота та відбиваючи небезпечні удари Динамо. Протягом кількох хвилин він зумів парирувати моменти у виконанні Віталія Буяльського та Матвія Пономаренка.

Микола Шапаренко мав чудову нагоду відкрити рахунок у матчі, півзахисник спробував перекинути м'яч через воротаря, який вийшов далеко з воріт, але його удар прийняла на себе поперечина.

Приблизно за п'ять хвилин до завершення першого тайму стався несподіваний епізод, на стадіоні раптово зникло освітлення. Гравці вирішили не втрачати час і влаштували своєрідну "гідрейшн-брейк" паузу, як це часто буває на чемпіонаті світу-2026, а тренери тим часом скористалися можливістю дати футболістам додаткові вказівки.

Після відновлення гри команди так і не змогли відзначитися. Зустріч завершилася без голів 0:0. Тепер доля протистояння вирішиться у наступному матчі.