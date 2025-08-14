У вівторок, 12 серпня, відбулися матчі-відповіді третього кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів. В одному з них київське Динамо зустрічалося з Пафосом.

Кіпріоти вдруге переграли "біло-синіх" і впевнено пробилися у наступне коло відбору. Своєю думкою щодо цього протистояння поділився Іван Гецко, повідомляє 24 Канал із посиланням на Sport.ua.

Як Гецко прокоментував виліт Динамо з ЛЧ?

Автор першого гола в історії збірної України зізнався, що був дуже розчарований виступом київського клубу. Він заявив, що не пам'ятає настільки беззубої гри Динамо проти суперника такого рівня.

Як грою, результатом, так і командою Динамо взагалі я розчарований на всі 100. Це просто катастрофа. У протистоянні з Пафосом динамівці були хлопчиками для побиття. Якщо кращу команду в Україні вже кіпріоти так возять, то про що тоді можна говорити? А вони просто знущались, особливо в кінці другого тайму. Це був просто жах. У діях Динамо була повна анархія,

– сказав Гецко.

Спеціаліст не підбирав слів і висловив обурення грою динамівців. Він не розуміє, нащо вони взагалі виходили на поле:

"Ніякого взаєморозуміння у команди немає, кожен з гравців бігає, де заманеться, ніякої професіональної гри немає. Я не знаю, для чого динамівці на Кіпр приїхали? Мабуть, покупатись у Середземному морі. Чи, може, вони продають себе?

Але ж на тлі такої безпорадності їх ніхто не купить. Зовсім ніхто. Бардак. Повний бардак. Коли ми граємо проти кіпріотів і така команда, як київське Динамо, програє їм, то важко щось сказати. За всю історію я такого не пам’ятаю. Будь-який суперник із Кіпру – це рівень зовсім іншого плану. Вони грають у кваліфікації – і цим все сказано".

Довідка. Після вильоту з Ліги чемпіонів Динамо опинилося у раунді плейоф кваліфікації Ліги Європи. Там "біло-сині" можуть зіграти з суперником, якого переграли раніше у відборі ЛЧ.

Нагадаємо, що наступний поєдинок кияни проведуть 16 серпня проти Епіцентра. Стартовий свисток пролунає о 18:00.