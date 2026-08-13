Динамо вилетіло з єврокубків: однієї перемоги над Карабахом виявилось недостатньо

Ввечері 13 серпня столичний клуб провів поєдинок проти азербайджанського Карабаха. Матч у Баку визначав учасника вирішального етапу кваліфікації Ліги конференцій.

Матч-відповідь відбувся на стадіоні імені Тофіка Бахрамова у столиці Азербайджану. Про його перебіг та результат повідомляє 24 Канал.

Як Динамо зіграло виїзний матч

У номінально домашній грі, 6 серпня, Динамо зуміло здолати суперників з рахунком 1:0. Щоправда, у Баку ця перевага швидко розчинилася.

Карабах – Динамо – 2:0 (1:1 заг.)

Гол: Муадіб, 12, Кащук 69

Уже на 12 хвилині господарі поля пішли у затяжну атаку, яка завершилась прицільним ударом від Зубіра Муадіба. Протягом залишку першого тайму команди створювали не надто багато небезпечних нагод. Гострота почалась після перерви, після 50 хвилини.

Динамо створило кілька чудових моментів у наслідок високого пресингу. Однак, Володимир Бражко та Матвій Пономаренко свої нагоди не реалізували, а гол Владислава Дубінчака арбітри відмінили у зв’язку з офсайдом.

Зате забили футболісти Карабаха. На 69 хвилині українець Олексій Кащук вдало відгукнувся на простріл з флангу – 2:0. Цей гал став вирішальним у протистоянні команд.

Що далі для України в єврокубках

Тепер єдиним представником нашої країни на міжнародній арені є донецький Шахтар, який ще не стартував у Лізі чемпіонів.

Підопічні Арти Турана наступного місяця розпочнуть свій шлях з основного раунду змагань. Своїх суперників український клуб дізнається 27 серпня.

Динамо ж продовжить боротьбу у чемпіонаті України. У третьому турі команда Ігоря Костюка прийме ковалівський Колос. Старт матчу заплановано 16 серпня о 18.00 за київським часом.