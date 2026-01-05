Динамо майбутнього: хто буде зірками киян під керівництвом Ігоря Костюка

Новий головний тренер чемпіона України зробив собі ім'я роботою з вихованцями академії. Тож не лишається сумнівів, що вже у весняній частині УПЛ молодь отримає шанс більше грати – і прогресувати.

Динамо Ігоря Костюка буде іншим: ні у керівництві команди, ні у тренерському штабі не приховують ставку на молодих гравців. 24 Канал розбирався, кому вже невдовзі доведеться приміряти на себе лідерську роль в київському клубі.

Що у Динамо говорять про молодь?

Питання залучення футболістів юнацького та молодіжного рівня було одним із перших, які поставили Костюку після того, як з його посади зникла частинка "в. о." Відповідь не стала несподіванкою.

Ігор Костюк, головний тренер Динамо / Фото сайт ФК Динамо Київ

Молодь підключається, і кожен із них – це потенційний гравець, який у майбутньому повинен стати повноцінним футболістом основного складу. Ми на них розраховуємо. Я буду робити ставку на гравців, які готові перемагати попри вік,

– сказав Костюк.

Ті ж меседжі лунали і в офіційній заяві від президента клубу Ігоря Суркіса щодо повноцінного призначення Костюка, розміщеній на сайті Динамо:

Він виховав не одне покоління талановитих молодих гравців, багато з яких зараз виступають на найвищому рівні у європейських топ-чемпіонатах. Він добре знає динамівську молодь і не боїться довіряти молодим гравцям, які вже встигли проявити себе на рівні першої команди,

– наголосив власник клубу.

Хто в Динамо вже зараз має бути основним?

У складі, який залишився Костюку "у спадок" від Олександра Шовковського, є кілька очевидних претендентів на стабільну стартову одинадцятку, яких не назвеш новачками на дорослому рівні.

24-річний Микола Михайленко вже встиг насолодитися хвилею захоплення з боку вболівальників після розкішного голу у ворота Фіорентини в Лізі конференцій. Цього сезону хавбек мав чимало ігрової практики, а влітку навіть дебютував за збірну України у товариській грі з Новою Зеландією.

Олександру Яцику 23 роки, і це саме час позбутися статусу "вічно перспективного" – адже у системі Динамо він аж з 2019 року з перервою на оренду до луганської Зорі. Як пише портал Transfermarkt, Яцик у нинішньому розіграші УПЛ вже провів на полі понад 500 хвилин і двічі забивав.



Олександр Яцик / Фото сайт ФК Динамо Київ

Валентин Рубчинський у свої 23 теж мав би наполегливо стукатися в основу, але з цієї трійці грав найменше. Хоча досвіду має найбільше: загалом 79 матчів на рівні УПЛ з урахуванням періоду в Дніпрі-1, звідки Динамо викупило його контракт за 1 мільйон євро.

Від кого в Динамо чекають на прогрес?

Найкращим гравцем заключного у році матчу Ліги конференцій з Ноа у складі Динамо за версією порталу Flashscore став 19-річний захисник Владислав Захарченко. Ігор Костюк вміє знаходити талановитих оборонців: Ілля Забарний не дасть збрехати. Тож сподівання на Захарченка одразу дуже високі.



Владислав Захарченко / Фото сайт ФК Динамо Київ

18-річний Богдан Редушко не грав у Шовковського, але почав отримувати шанси від нового коуча, поки лише у ролі джокера. Асистом у протистоянні з Полтавою півзахисник дав зрозуміти, що прагнутиме більшого.

Матвію Пономаренку ще не виповнилося 20, але він вже став топ-бомбардиром. Хоча поки – на рівні U-19, де у 29 матчах забив шалені 22 м'ячі. Повторити таку результативність у дорослому футболі виявилося завданням на порядок складнішим. Але 5 голів в УПЛ та Лізі конференцій – вже непоганий старт, який вразив навіть колишнього тренера киян Йожефа Сабо.

Сподіваюсь, надовго в Динамо він не затримається і його купить якийсь солідний європейський клуб. Може, навіть і Реал. Чого йому й бажаю. Все у Матвія є для того, щоб вирости у дуже класного нападника,

– визнав Сабо.

Матвій Пономаренко / Фото сайт ФК Динамо Київ

Які результати Динамо на чолі з Костюком?