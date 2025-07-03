Діогу Жота загинув у ДТП: біографія зірки Ліверпуля, який одружився за тиждень до смерті

У четвер, 3 липня, футбольну спільноту сколихнула моторошна новина. У жахливій ДТП загинув нападник збірної Португалії та англійського Ліверпуля Діогу Жота.

Автокатастрофа за участю відомого футболіста сталась у провінції Самора. Разом із Діогу Жотою в автомобілі був його молодший брат Андре, який виступав за португальський клуб Пенафієл, повідомляє 24 Канал із посиланням на Marca.

До теми Зірка Ліверпуля Діогу Жота загинув в жахливій ДТП

Діогу Жота загинув у ДТП

Наразі невідомо, чи вижив брат футболіста. Як повідомляє іспанське видання, їх автомобіль злетів із дороги, що призвело до пожежі. Футболісту Ліверпуля та збірної Португалії було лише 28 років.

У Португалії вже підтвердили загибель футболіста.

Футбольний шлях Діогу Жоти

Діогу Жота народився 4 грудня 1996 року у Масарелуш. Футболіст був вихованцем юнацьких команд футбольних клубів Гондомар та Пасуш де Феррейра. Діогу був талановитим гравцем, тому вже у середині жовтня 2014-го дебютував за дорослу команду Пасуш де Феррейра.

Жота уперше з'явився у Прімейра-лізі 20 лютого 2015 року. У тому матчі португальський форвард вийшов на заміну, а сама гра проти Віторії Гімарайнш закінчилась бойовою нічиєю 2:2.

До липня 2016-го Діогу виступав у рідній країні. 6 липня того року Жота вперше поїхав грати за межі Португалії. Майбутня зірка футболу підписала контракт із мадридським Атлетіко. Однак вже наступного місяця повернувся до Португалії. Порту оформило оренду Жоти. У португальському гранді юний футболіст виступав рівно рік, провівши у футболці "драконів" 38 матчів. У зіграних поєдинках Жота відзначився 9 голами та 7 асистами.

У червні 2017-го Жота повернувся до розташування "матрацників". Але не встиг дебютувати за мадридців, як знову помандрував в оренду. Цього разу у дощову Британію, де оформив орендну угоду із Вулверхемптоном.

За "вовків" Діогу грав у період із 25 липня 2017-го по 30 червня 2018-го років. А вже 1 липня 2018-го форвард став повноцінним футболістом англійського клубу, так і не дебютувавши за мадридський Атлетіко.

До слова. За цей час португалець взяв участь у 131-му матчі Вулверхемптона, у яких наколотив 44 м'ячі та віддав 19 гольових передач. Це другий показник у кар'єрі Жоти за кількістю проведених поєдинків за один клуб.

19 вересня 2020-го Діогу Жота підписав контракт зі своїм четвертим дорослим клубом. Португальський форвард став футболістом англійського Ліверпуля. Цей трансфер був величезним кроком у кар'єрі Жоти. На жаль, Ліверпуль став останнім клубом у кар'єрі зіркового португальця.

Діогу так і не вдалось перетнути позначку у 200 зіграних поєдинків за Ліверпуль. У футболці "мерсисайдців" Жота встиг провести 182 гри – 65 забитих голів та 26 відданих результативних передач.



Жота у Ліверпулі / Фото Getty Images

У своєму останньому сезоні-2024/2025 Жота зіграв 37 матчів, у яких забив 9 м'ячів та віддав 4 гольові передачі. Допоміг Ліверпулю стати чемпіоном Англійської Прем'єр-ліги-2024/2025. Це було перше та, на жаль, останнє чемпіонство в Англії для Жоти.

Довідка. На клубному рівні загалом зіграв 398 матчів, у яких він відзначився 136 голами та 66 асистами.

Досягнення Діогу Жоти на клубному рівні

Окрім останнього чемпіонства в АПЛ, Жота у 2022-му році став тріумфатором Кубка Англії.

Двічі із Ліверпулем підіймав над головою Кубок англійської ліги (2022, 2024).

Перед цим у сезоні-2017/2018 у складі Вулверрхемптона став переможцем Чемпіоншипу (друга за силою англійська ліга).

Виступи Жоти за збірну Португалії

У своїй кар'єрі нападник пограв за різні юнацькі команди Португалії – олімпійська збірна (1 зустріч), U-19 (9 ігор), U-21 (20 матчів).

14 листопада 2019-го дебютував за головну команду країни. Сталось це у матчі кваліфікації Євро проти Литви. Тоді Діогу отримав мізерні 7 хвилин ігрового часу, а сама гра закінчилась розгромною перемогою Португалії 6:0.



Жота – переможець Ліги націй-2024/2025 / Фото Getty Images

Відтоді Жота провів у футболці збірної Португалії з футболу 49 поєдинків: 14 голів та 12 результативних передач. Останній матч Діогу провів за національну команду 8 червня 2025 року, коли у фіналі Португалія переграла по пенальті Іспанію, ставши тріумфатором Ліги націй-2025. Нападник Ліверпуля відіграв 15 хвилин.

Разом зі збірною двічі виграв Лігу націй (2019, 2025).

Одружився за тиждень до смертельної аварії

22 червня 2025 року Діогу Жота офіційно узаконив свій шлюб із коханою дівчиною, яку повів під вінець.

У своїх соцмережах новоспечена родина виклала декілька фото та відео із святкової події.

Весілля Діогу Жоти / Фото з інстаграму дружини

Лише за день до трагедії дружина футболіста виклала відео із весілля.

День, який ми ніколи не забудемо,

– підписала відео кохана футболіста.

Відео із весілля Діогу Жоти та його коханої

У нього залишились дружина та троє дітей…