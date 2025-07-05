Реал на тренуванні напередодні матчу проти Боруссії Дортмунд у 1/4 фіналу Клубного чемпіонату світу-2025 провів хвилину мовчання. Андрій Лунін дізнавшись про трагедію не стримав сльоз, повідомляє 24 канал.

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Реакція Луніна на смерть Жоти

"Королівський клуб" організував хвилину мовчання в пам'ять загиблих Діогу Жоти та Андре Сілви. Усі гравці мадридців стали в коло, аби вшанувати футболіста Ліверпуля та його брата.

На одному з кадрів можна побачити реакцію Андрія Луніна, який дізнався про жахливу трагедію. Український голкіпер Реала не стримав емоцій та пустив сльозу. прикривши обличчя рукою.

Лунін не стримав емоцій під час хвилини мовчання / Скриншот з відео

Раніше повідомляли, що організатори Вімблдона відреагували на загибель Діогу Жоти та Андре Сілви у ДТП. Тенісистам дозволили порушити багатовікову традицію турніру.