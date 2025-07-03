Невідомо, чи вижив: з зіркою Ліверпуля в аварію потрапив його брат футболіст

У четвер, 3 липня, футбольну спільноту сколихнула сумна новина. У ДТП загинув футболіст Ліверпуля Діогу Жота.

Трагедія сталася в Іспанії у провінції Самора. Він там проводив відпустку з близькими та рідними, повідомляє 24 Канал із посиланням на Marca.

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У салоні під час аварії був ще один футболіст

Автомобіль гравця Ліверпуля втратив керування, внаслідок чого з'їхав з дороги та загорівся. На жаль, уникнути найгіршого сценарію не вдалося.

Зазначається, що разом із форвардом "червоних" в машині під час аварії перебував його 26-річний брат Андре, який також є професійним футболістом. Наразі невідомо, чи вдалося йому вижити.

Довідка. Діогу Жота грав за Ліверпуль з 2020 року. У складі "червоних" він провів 182 матчі, в яких забив 65 голів і віддав 26 асистів.

Нагадаємо, що наприкінці травня сталася ще одна трагедія, яка стосувалася Ліверпуля. Під час святкування їх чемпіонства автомобіль в'їхав у натовп вболівальників, тоді постраждали 79 осіб.