Моє серце розбите, – Клопп щемливо попрощався із загиблим Діогу Жотою

Німецький тренер Юрген Клопп свого часу запросив Діогу Жоту до Ліверпуля. Трагічна загибель португальця шокувала фахівця.

Футболіст Ліверпуля Діогу Жота та його брат Андре Сілва трагічно загинули у ніч на 3 липня 2025. Екстренер "мерсисайдців" чутливо відреагував на смерть свого колишнього підопічного, пише 24 Канал з посиланням на інстаграм Клопп.

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Клопп висловив співчуття з приводу загибелі Жоти та його брата

Німецький фахівець опублікував спільні фото з Жотою та щемливо попрощався.

"Це той момент, коли мені важко! У цих слів мала б бути інша мета, утім зараз її важко уявити! Моє серце розбите після того, як я дізнався новини про смерть Діогу та його брата Андре. Діогу був не лише фантастичним гравцем, але й чудовим другом, люблячим і турботливим чоловіком і батьком! Ми будемо дуже сумувати за тобою! Всі мої молитви, думки та сили я хотів би направити Руте, дітям, родині, друзям і близьким! Спочивай з миром", – написав Клопп.

Юрген Клопп про смерть Діогу Жоти / скриншот з інстаграму тренера

Нагадаємо, що Діогу Жота став гравцем Ліверпуля у 2020 році. Тоді тренером "мерсисайдців" був Юрген Клопп.

Разом з "червоними" португалець став чемпіоном Англії, виграв Кубок та Суперкубок Англії, а також став володарем Кубка футбольної ліги.

Раніше повідомлялося, як фани Ліверпуля вшановують пам'ять загиблого у ДТП Діогу Жоти. На стадіоні "Енфілд" вони влаштували меморіал з квітів та вінків.