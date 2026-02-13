Шоломи догори: українські санкарі потужно підтримали дискваліфікованого Гераскевича

Збірна України продовжує виступи на зимових Олімпійських іграх-2026. Наша країна відправила на змагання у Мілан 46 атлетів.

У четвер, 12 лютого, відбулись змагання з санного спорту. Українці виступили в естафеті, яка складалась з чотирьох етапів, повідомляє 24 Канал.

Як санкарі підтримали Гераскевича?

До складу нашої команди увійшли Юліанна Туницька, Андрій Мандзій, Олександра Мох, Олена Стецьків, Богдан Бабура та Ігор Гой. "Синьо-жовтим" вдалось показати гідний результат.

Україна фінішувала на шостому місці. Після змагання наші спортсмени провели акцію підтримки на адресу Владислава Гераскевича, який постраждав від ганебного рішення МОК.

Скелетоніста відсторонили від змагання напередодні першого заїзду. Наші санкарі стали на одне коліно та підняли догори свої шоломи на підтримку Владислава.

Збірна України з санного спорту підтримала Гераскевича: дивитися відео

Нагадаємо, що причиною для відсторонення Гераскевича став "шолом пам'яті". На ньому зображені фото 24-х спортсменів, яких Росія вбила під час війни в Україні.

Владислав вдягав цей шолом на тренування, але МОК заборонила виходити в ньому на змагання. Українець відмовився виконувати скандальне рішення, за що був недопущений до заїздів.

